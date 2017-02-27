Сын не видел мать 25 лет

Жительницу Владивостока 59 лет, вынужденную просить милостыню на улицах города, ищет сын, живущий в Санкт-Петербурге, сообщило РИА VladNews.

Начало этой истории было положено именно во Владивостоке. Корреспондент VladNews в ноябре 2016 года рассказал о Татьяне Симоновой, просящей милостыню на улицах Владивостока. По словам женщины, в возрасте 25 лет она уехала во Владивосток на заработки. Своего пятилетнего ребенка отправила в Вологодскую область к родителям.

История, рассказанная агентством, дошла до Санкт-Петербурга. Оказалось, Татьяну уже долгое время разыскивает сын Алексей, обратившийся в программу «Жди меня». И благодаря небольшой заметке на сайте vladnews.ru он узнал, что его мать жива и в настоящее время находится во Владивостоке.

Своего сына Алексея Татьяна не видела уже 25 лет. Ее мечта – накопить денег и уехать обратно домой.

Хочется верить, что мать и сын смогут обрести друг друга и встретиться в ближайшее время.