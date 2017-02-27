Шервудский лес не дождется «наркострел»

Молодой человек, деловито разгуливавший по Уссурийску с арбалетом за спиной, привлек внимание бойцов Росгвардии, патрулировавших улицы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, заметив сотрудников вневедомственной охраны, странный парень с метательным оружием засуетился, заволновался и попытался скрыться.

В ходе преследования прапорщик полиции Максим Кузьменков и старший сержант Виктор Юровник задержали 27-летнего жителя приморского поселка Липовцы. При досмотре они, помимо арбалета, обнаружили у деревенского Робин Гуда три стрелы, на наконечниках которых были прикреплены свертки с веществом, имевшим специфический запах.

По данным экспертизы, изъятые вещества представляют собой масло каннабиса (вес около 50 граммов) и гашиш (вес более 19 граммов). Куда именно должны были полететь «наркострелы», задержанный теперь объясняет в отделе полиции, где проводится дальнейшее разбирательство.