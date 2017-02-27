На молодежное собрание приглашают слушателей и докладчиков

Во Владивостоке стартовал прием заявок на участие в конференции для несовершеннолетних «Перекрестки возможностей», сообщили в пресс-службе мэрии.

Конференция «Перекрестки возможностей» пройдет 5 апреля в краевом центре в рамках городской программы «Молодежь – Владивостоку». Организатор – муниципальное учреждение «Молодежный ресурсный центр» (МРЦ), работающее при администрации города совместно с управлениями – по делам молодежи и по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока.

Основные задачи мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, формирование отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ.

– Приглашаем принять участие в конференции как слушателей, так и докладчиков – педагогов и школьников в возрасте от 14 до 18 лет, – призывает директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – Во время конференции планируем обсудить полученный опыт при организации мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ. Также рассмотрим такие вопросы, как отношение молодежи к проблеме наркомании, роль СМИ и органов школьного самоуправления в профилактике наркозависимости и многое другое.

После проведения конференции организаторы планируют издать для дальнейшего использования электронный сборник лучших проектов.

Как рассказали в МРЦ, заявки от слушателей и докладчиков принимаются до 31 марта (включительно) в МКУ «Молодежный ресурсный центр» по электронной почте: skrobova.ksenia@yandex.ru. От одного учреждения принимается не более двух заявок. Уточнить информацию можно также по телефону 222-22-94.