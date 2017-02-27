Road to hell под Находкой

Сообщение, опубликованное на сайте администрации Приморья, звучит почти что торжественно: «В плане ремонта на текущий год предусмотрят работы на участках автомобильной дороги Владивосток – Находка протяженностью 30 километров».

Такое заявление сделал первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев.

Ну вот прочитали, порадовались. А теперь давайте думать. 30 километров? Постойте, а какова протяженность трассы Владивосток – Находка? Без малого 180 километров. Это что ж получается: шестую часть ее отремонтируют? Да еще и отрезками. Хм… Ямочный ремонт – это грустно. Тем более что состояние дороги Владивосток – Находка, особенно на участке от Шкотово до Находки как таковой, водители, часто по ней проезжающие, описывают словами, которые в формате газетной страницы употребить просто невозможно. Иначе ее еще называют road to hell – дорогой в ад!

Приведу всего один пример. Собрались школьники из одного крупного села, что стоит как раз на этой самой трассе, съездить на выходной день в Находку. И руководство школы одобрило идею… А водитель школьного автобуса отказался. И честно сказал: если ехать по своей полосе, то дорога до Находки школьный транспорт-доходягу доведет до такого состояния, что обратно ребятам ехать будет не на чем. Ибо яма на яме сидит и ямой погоняет. А объезжать все эти рытвины, колдобины и выбоины по встречной полосе – с полным-то автобусом детей – водитель не собирается. Он сам себе не враг. Так что остались школьники без культурного досуга…

Меж тем выезд на встречку стал обыденностью на трассе Владивосток – Находка. Бесконечные ямы по встречной полосе объезжают абсолютно все: легковушки, грузовики, фуры, пассажирские междугородние автобусы…

Я регулярно езжу по трассе, где отрезками намерены отремонтировать аж шестую часть, могу подтвердить. И нет тут никакой вины водителей. Трасса настолько раздолбана, будто она не два крупнейших города Приморья соединяет, а деревни Шнурки и Ботинки в каком-нибудь медвежьем углу…

А ведь впереди высокий летний сезон, когда по этой трассе к местам отдыха поедут тысячи людей. Стоит ли говорить, что подобное состояние дороги не просто провоцирует, оно, по сути, программирует аварийные ситуации? И никакие 30 километров асфальта, размазанные тонким слоем по наиболее глубоким ямам, ситуацию не исправят. Трассе Владивосток – Находка требуется ремонт. Полноценный. Ибо снижение аварийности на магистралях – забота не только участников движения, ГИБДД, но и чиновников, ответственных за состояние дорог.