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Расхламляйтесь!

Новое не появится в жизни, пока не уйдет старое

ХХ век в России – это история не только больших свершений, строительства городов, побед в войнах. Это еще и время, когда люди проходили через боль утраты, войну, нужду. В ХХ веке родилось несколько поколений, которые не понаслышке знали, что такое видеть голодные глаза своих детей. Нехватка еды и элементарных вещей послевоенного времени сменилась дефицитом 1970–1980-х годов. Перестройка и развал СССР добавили проблем отсутствием даже простейших продуктов. Фактически мы живем в изобилии только с конца 1990-х годов.

– Психике большого количества людей в результате была нанесена травма, которая особенно опасна при получении в детстве, – считает Михаил Хорс. – Значимость еды и вещей очень сильно повысилась, что привело к феномену патологического собирательства, накопительства. Сверхзначимость пищи, например, приводит к перееданию и набору лишнего веса. Фактически это попытка накопить энергетические запасы на черный день. И это одна из форм патологического накопительства, силлогомании, синдрома Плюшкина. Сама же психологическая деформация проявляется в неконтролируемом собирательстве всякого хлама и появлении тревожных состояний при попытке избавиться от него. Возможно, вы видели, как в наше вполне сытое время некоторые прилично одетые пожилые люди роются в помойках. И, конечно же, неприятно наблюдать, как близкий и любимый человек превращает свое жилье в свалку старья.

Но проявление силлогомании возможно и у людей, выросших во вполне благополучные времена. Здесь совсем другой генезис, происхождение этого синдрома. Силлогоманов, выросших в сытости и изобилии, можно увидеть возле корзин для уцененных вещей в гипермаркетах, а не возле мусорных баков. Они несут домой охапки ненужного хлама, которым зачастую ни разу не воспользуются. Их квартиры превращаются в свалку чистых и ношеных шмоток, игрушек из шведского гипермаркета, декоративных подушечек, сувениров из Турции и всякого ненужного барахла. Современные Плюшкины – это шопоголики, потерявшие адекватное представление о ценности вещей и денег. Чаще всего они в долгах как в шелках, но не считают, что с ними что-то не так. Заставить их избавиться от ненужных вещей, поработивших их душу, практически невозможно. Не помогают ни логика, ни ругань!

Почему же люди, выросшие в изобилии, не знающие, что такое голод и бедность, превращаются в собирателей хлама? Какую душевную дыру пытаются они заполнить патологическим собирательством? Что заставляет многих из нас нести домой из магазина и хранить годами вещи, которые не имеют практической ценности? Почему многие из нас с болью в сердце по три раза перебирают старую одежду в шкафу, так и не решившись что-то выбросить? Зачем мы храним стопки выцветших журналов, старых поздравительных открыток, СD и позапрошлогодних ежедневников?

Во-первых, это попытка остановить время, подержав в руках пыльную вещицу. Попытка вернуться в то время или в то место, когда и где мы были счастливы. Но вам нужно понять, что счастлив человек может быть только здесь и сейчас. Нет ничего плохого в том, чтобы хранить сувениры. Но иногда эти памятные вещицы снова и снова тянут нас в прошлое, которое невозможно ни вернуть, ни изменить. И это сильно мешает ответить на вопрос: что мы сейчас, в настоящем, можем сделать для того, чтобы получать удовольствие от жизни?

Во-вторых, собирая вещи, мы хотим обезопасить себя от возможных трудностей. Ведь так удобно знать, что дома есть любая мелочь на любой случай! Нужно разрешить себе испытывать трудности. Откажитесь от навязанной вам когда-то мысли, что нужно жить без негатива. Если в вашей жизни не будет отрицательного опыта, как же вы поймете, что такое положительный? Наша психика лучше всего работает, когда мы имеем возможность сравнивать!

Часто, потратив деньги на ненужную вещь, мы чувствуем вину за то, что могли бы найти им лучшее применение. Потому и не выбрасываем. Денег жалко. Разрешите себе быть неэффективным. Осознайте, что вы можете совершать ошибки, можете терять деньги и тратить их неэффективно. Это нормально. Переживания из-за напрасно потраченных денег забирают силы, необходимые для новых заработков.

Также считается, что хранить вещи ушедших близких – это означает любить их, быть им преданными. Это самообман. Перестаньте жалеть себя и начинайте жить! Ушедшие близкие хотели бы, чтобы мы жили дальше и наслаждались жизнью. Меньше всего их обрадовала бы картина льющихся слез над старыми дедушкиными рубашками и бабушкиными рейтузами.

Иногда человек просто не имеет ответа на вопросы, зачем и почему надо выбросить старый хлам. Считает, что от этого ничего не изменится. Проверьте! Попробуйте и прислушайтесь к себе: изменилось что-то или нет? Уверяю, вы увидите, что сливали колоссальное количество сил в энергетическое обслуживание всего этого старья.

Есть старинная мудрость: новое не появится в жизни, пока не уйдет старое. Расхламляйтесь! Почувствуйте себя свежими, обновленными, наполненными!

Автор : Izvestia.ru

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