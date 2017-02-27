Более половины нарушителей ПДД – таксисты

В Приморье прошло профилактическое мероприятие «Перевозчик».

При проверках на дороге сотрудники Госавтоинспекции уделили особое внимание соблюдению водителями пассажирского транспорта правил дорожного движения, соответствию технического состояния транспортного средства требованиям безопасности, проведению медицинских осмотров перед выездом на линию.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, по итогам профилактического мероприятия к административной ответственности за различные нарушения привлечено 725 водителей пассажирских автотранспортных средств, из которых 425 – водители такси. Среди самых распространенных нарушений – управление транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация, – 97, нарушение правил перевозки людей – 77 (в том числе водителями такси – 27), непредоставление преимущества в движении пешеходам – 53, несоблюдение требований знаков разметки – 46, нарушение скоростного режима движения – 43, нарушение правил маневрирования – 38.

Кроме того, выявлены два транспортных средства предположительно с измененным маркировочным обозначением номера шасси. По данному факту проводится проверка. Транспортные средства изъяты и помещены на стоянку временного задержания.