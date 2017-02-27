Более половины нарушителей ПДД – таксисты

Новостная лента
Март, 02 четверг
14:46
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
14:46
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
14:46
Депутат из Владивостока: Я умру, но дойду до конца Эксклюзив
14:42
В Приморье на пожаре спасли человека
14:31
Школьники Владивостока: чем занять себя вне учебы? Видео
14:15
Режимы Свободного порта Владивосток и ТОР удерживают людей в ДФО, - губернатор Хабаровского края
14:04
Житель Приморья жестоко избил своего отца, а после оставил его умирать
13:58
Женщина пойдет под суд за кражу в ювелирном магазине в Приморье
13:45
Приморцы посмеялись над питерскими рыбаками, которым пришлось плыть на льдине Видео
13:36
Приморскому «Лучу» направили первый транш на зарплату
13:31
Шоу «Ледниковый период» переносится на 18 марта 2017 года
13:25
Политолог: У Пушкарева, в отличии от Миклушевского, с совестью все обстоит куда лучше
13:23
У западной Камчатки в море горел сейнер
13:08
Великий пост: Владивостокцы очищают себя от грехов Видео
13:06
Эксперт: Бизнес на Дальнем Востоке может стать «Клондайком»
12:57
Приморцам рассказали, как грамотно брать кредиты
12:53
Водитель маршрутного транспортного средства «попался» на неисправном автобусе
12:42
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
12:31
В Приморье обнаружен склад с просроченной рыбой и деликатесами
12:24
Ученые узнали, каких женщин выбирают современные мужчины
12:13
Центр современного искусства «Артэтаж» представляет «Alter Ego» во Владивостоке
12:02
На стройке во Владивостоке погиб рабочий Фото
11:52
На дорогах Владивостоке в среду остановлено 12 пьяных водителей Эксклюзив
11:52
Приморцы ограбили магазин
11:44
Во Владивостоке составят рейтинг лучших учебных заведений ДФО
11:36
Пропавший в Приморье ребенок найден
11:22
Падение рубля в России неизбежно
11:14
Анисимовка: свежий воздух, отдых и зимние виды спорта все чаще привлекают приморцев Фото
11:10
В Большом Камне горит девятиэтажка Фото и Видео
11:10
​ГУФСИН рассказал о содержании приближенного губернатора Приморья Фото
11:02
Владивосток вошел в пятерку лучших туристических городов России
10:54
Юрий Трутнев: Субсидий на инвестиции в инфраструктуру ДФО не будет
10:37
Густой дым на Морском кладбище напугал владивостокцев
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4091 (30) от 02 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Адмирал» идет в атаку
На 0,2 процента стало веселее?
Утки прилетели! Весна пришла...
Аграрии обсудят господдержку, а коммерсанты – внедрение онлайн-касс
Паводок покажет реальность докладов
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Более половины нарушителей ПДД – таксисты

В Приморье прошло профилактическое мероприятие «Перевозчик».

При проверках на дороге сотрудники Госавтоинспекции уделили особое внимание соблюдению водителями пассажирского транспорта правил дорожного движения, соответствию технического состояния транспортного средства требованиям безопасности, проведению медицинских осмотров перед выездом на линию.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, по итогам профилактического мероприятия к административной ответственности за различные нарушения привлечено 725 водителей пассажирских автотранспортных средств, из которых 425 – водители такси. Среди самых распространенных нарушений – управление транспортным средством при наличии неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация, – 97, нарушение правил перевозки людей – 77 (в том числе водителями такси – 27), непредоставление преимущества в движении пешеходам – 53, несоблюдение требований знаков разметки – 46, нарушение скоростного режима движения – 43, нарушение правил маневрирования – 38.

Кроме того, выявлены два транспортных средства предположительно с измененным маркировочным обозначением номера шасси. По данному факту проводится проверка. Транспортные средства изъяты и помещены на стоянку временного задержания.

Автор : Отдел новостей «В»

comments powered by Disqus
В этом номере:
«Адмирал» идет в атаку
«Адмирал» идет в атаку

«Морякам» помог шестой игрок – болельщики приморской столицы

На 0,2 процента стало веселее?
На 0,2 процента стало веселее?

Реальная ситуация в экономике не позволяет приморцам проявлять аппетит

Утки прилетели! Весна пришла...
Утки прилетели! Весна пришла...

Весна не только календарно, но и фактически пришла в Приморье – прямо с 1 марта. Доказательством тому стали первые стаи перелетных птиц, замеченные в Лазовском заповеднике.

Аграрии обсудят господдержку, а коммерсанты – внедрение онлайн-касс

Представители самого большого оптового рынка в Китае прибудут во Владивосток для участия в 18-й международной выставке «Дальагро. Продовольствие».

Паводок покажет реальность докладов

В этом году в Приморском крае обещают сильный паводок, сообщила пресс-служба края. Снега зимой выпало немало…

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4090

Мамы и папы сдавали ЕГЭ
Цесаревич с татуировкой дракона
За деньгами в Страну утренней свежести
Лед потерял очарование
Корабли открыли клапаны. Сброса сточных вод…
Водолазы не ищут клады. Они спасают рыбаков

газета
газета "Владивосток" № 4089

Клиент настроен на пюре с котлетой
«Адмирал» в Сибири не выплыл
По краю пройдет чудотворная икона
Россиян приглашают на онлайн-уроки русского языка
Городские ветераны отметят юбилей своего совета
Эгершельд подключают к временной схеме теплоснабжения

газета
газета "Владивосток" № 4088

Какая она – сильная половина края
«Еруслан» нашел свое пристанище в Славянке
Спорткомплекс ждет инвесторов
Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий
В школе садоводов не ставят оценки. Но расставляют акценты
Почтовый переулок избавляется от новодела

газета
газета "Владивосток" № 4087

Со своим гектаром на чужой огород
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Есть блин-компот – будет сытным год
На 1-й Морской не парковаться!
Броня крепка, и мотоциклы наши быстры
К стенам подступятся, когда потеплеет