Утки прилетели! Весна пришла...

Весна не только календарно, но и фактически пришла в Приморье – прямо с 1 марта. Доказательством тому стали первые стаи перелетных птиц, замеченные в Лазовском заповеднике.

Как сообщила пресс-служба заповедника, здесь уже отметили первую стаю гусей, возвращающуюся в родные края из мест зимовки. Лед на водоемах начал ломаться, в первую очередь освобождаются от ледяного плена устья впадающих в море рек и ручьев. Сюда в поисках пищи устремились зимовавшие в заповеднике утки. Кряквы, крохали, чирки, каменушки стайками перемещаются из бухты в бухту.

По словам орнитолога, научного сотрудника Лазовского заповедника Валерия Шохрина, первыми возвращаются пернатые, зимовавшие не очень далеко, например, на близлежащих территориях соседних стран – в Китае, Корее.

– В целом зима была теплой, многие речки так и не замерзли полностью, – отмечает специалист. – Некоторые перелетные птицы не улетали далеко, а есть и такие, кто оставался зимовать в заповеднике. Например, кряквы и чирки.

Массовый пролет перелетных птиц ожидается во второй половине марта. В это же время вернутся на родину утки-мандаринки. Эти красавицы зимуют подальше – на юге Китая, в Японии.

Раннюю весну прочат Приморью и синоптики. Портал Примпогода сообщает: средняя температура в марте будет примерно -2…-7 градусов, что на 1,5 градуса выше средних многолетних значений. Осадков за месяц выпадет больше среднего многолетнего количества.

Устойчивый переход средних суточных температур воздуха к показаниям «выше нуля» в южных районах края и во Владивостоке происходит обычно 25–28 марта, на остальной территории – 29–31 марта. Осадки обещают преимущественно в виде снега.