Паводок покажет реальность докладов

В этом году в Приморском крае обещают сильный паводок, сообщила пресс-служба края. Снега зимой выпало немало…
Поэтому по всему краю старательно готовятся к обильному таянию снегов.
Например, Дальнереченск уже доложил о ведущейся расчистке русел рек, ручьев и берегоукреплении. В селах Ракитном, Ариадном, Сальском проведен ремонт дамб, водоотводных труб и каналов. На реке Ореховке выполнены дноуглубительные работы и берегоукрепление. На участке дороги Ракитное – Марьевка отремонтированы два поврежденных моста.
Заметим, что реальное состояние дел и то, насколько соответствуют доклады истинной ситуации, покажет грядущая пара месяцев: прогноз Примгидромета на весну тревожный, в ряде районов ожидается обильное таяние снегов.
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