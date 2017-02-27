Март – самый опасный по гриппу

Ситуация по гриппу и ОРВИ в Приморье остается стабильной. Специалисты территориального управления Роспотребнадзора отмечают, что в целом по краю заболеваемость регистрируется ниже уровня эпидемического порога на 11,15 процента.

Однако во Владивостоке ситуация немного тревожнее – заболеваемость здесь регистрируется выше эпидемического порога на 1,7 процента. По итогам минувшей недели в краевом центре была частично приостановлена деятельность трех групп в трех детских садах. На внеплановые каникулы ушли школьники 36 классов в 14 школах города.

С начала эпидсезона более 1,4 тысячи человек обследованы на наличие вируса гриппа. По результатам лабораторных данных, вирус гриппа А(H3N2) обнаружен в 279 случаях, вирус гриппа В – в 63 случаях, гриппа A(H1N1) – в трех случаях.

Март стабильно считается одним из самых опасных – с точки зрения простудных заболеваний – месяцем.

Специалисты напоминают, что ни в коем случае не следует заниматься самолечением и в случае недомогания необходимо обратиться в поликлинику или вызвать специалиста на дом.