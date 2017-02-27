Аграрии обсудят господдержку, а коммерсанты – внедрение онлайн-касс

Представители самого большого оптового рынка в Китае прибудут во Владивосток для участия в 18-й международной выставке «Дальагро. Продовольствие».

Она пройдет с 29 по 31 марта в Приморском конгрессно-выставочном центре Терминал Экспо (Терминал «Б» аэропорта Владивосток).

Как сообщили в пресс-службе края, бизнес КНР проявил большой интерес к аграрно-продовольственной выставке.

– Например, свое участие в мероприятии планируют представители самого большого оптового рынка в Китае, специализирующегося на импорте, в городе Иу. Заинтересован в выставке и Всекитайский комитет по содействию развитию международной торговли города Шэньяна. В мероприятии также примут участие делегации из провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, – отметил директор краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Бочкарев.

Впервые на выставке пройдет «Центр закупок», где экспортеры проведут переговоры с потенциальными закупщиками из стран АТР. Также состоится конференция «Развитие агропромышленного комплекса Приморского края».

– Эксперты смогут обсудить вопросы господдержки аграриев, развития сельскохозяйственной кооперации, подготовки кадров и расширения поставок товаров на экспорт, – прокомментировал Денис Бочкарев.

Кроме того, ряд мероприятий пройдет и для торгующих компаний: будут обсуждаться вопросы взаимодействия торговых организаций с поставщиками продуктов питания и особенности внедрения онлайн-касс.