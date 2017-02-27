Японская компания примет участие в составлении плана развития Владивостока

Специалисты японской архитектурно-инжиниринговой компании Nikken Sekkei совместно с российским Агентством ипотечного кредитования изучают текущее положение дел в городе и мнение жителей по ряду вопросов. Для этого горожан просят заполнить анкеты, которые можно найти на официальном сайте мэрии, пройдя по ссылке: www.vlc.ru/news/2017/176541/.

Заполненные анкеты необходимо прислать до 15 марта 2017 года по электронной почте: presscom2@vlc.ru

Как отметили в пресс-службе администрации города, подписание договора между АИЖК и Nikken Sekkei о разработке мастер-плана состоялось в Токио в конце декабря 2016 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина.

Мастер-план Владивостока может стать программой, в которой будет выражено стратегическое представление о развитии города, а также представлены механизмы по достижению этих целей. Планируется, что документ будет включать схему функционального зонирования, предложения по работе с транспортными потоками, архитектурную концепцию облика города с углубленной разработкой отдельных наиболее важных городских территорий.

Договор предусматривает предварительный этап по разработке мастер-плана Владивостока. Специалисты Nikken Sekkei проанализируют социально-экономическое развитие Владивостока, демографические показатели, научно-промышленный потенциал, показатели жилищной обеспеченности, действующую и разрабатываемую градостроительную документацию, текущее положение дел во многих сферах городской жизни.

Такая совместная работа АИЖК и японской компании стала результатом встречи на втором Восточном экономическом форуме, где премьер-министр Японии Синдзе Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину совместно развивать Владивосток.