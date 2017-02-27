Экологии посвятят уроки, игры, турниры, концерты и субботники

Во Владивостоке стартовал Год экологии. В рамках подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения» власти приморской столицы запланировали ряд увлекательных и полезных мероприятий для молодежи.

– 2017 год в России указом президента объявлен Годом экологии. Это значит, что мероприятий экологической направленности в краевом центре в этом году будет еще больше, – заметили в городском управлении охраны окружающей среды и природопользования.

Весной во Владивостоке пройдет 80 экологических уроков для школьников, 20 тематических экскурсий на предприятия, а также экологические игры «Мир вокруг нас», интеллектуальные турниры «Что? Где? Когда?», конкурсы творческих работ, акции по санитарной очистке города и сбору отдельных видов отходов.

В начале июня в муниципальном парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо состоится экологический праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды. Горожан и гостей приморской столицы ожидает яркий праздничный концерт, а также конкурсы и викторины с призами.

Осенью планируется организовать молодежную тематическую конференцию, где горожане смогут предоставить на суд жюри свои идеи и проекты на тему сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Завершится Год экологии во Владивостоке традиционным праздником «Экошоу-2017», на котором подведут итоги мероприятий, а также выберут лучший экологический коллектив года.

Кроме этого, в течение года в приморской столице будут организованы субботники и различные акции – по санитарной очистке территории, посадке зеленый насаждений.

Подробнее о мероприятиях и условиях участия в них можно узнать на сайте администрации Владивостока www.vlc.ru, раздел «Жизнь города» – «Экология» – «Экологическое просвещение».