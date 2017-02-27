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Семь мэтров показали эпоху

Романтичные 60-е годы прошлого века стали знаковыми для развития художественного искусства в Приморье. Именно в это время – по зову комсомола, партии и сердца – во Владивосток приехала целая плеяда молодых, талантливых художников, выпускников Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (Ленинград) и Московского художественного института имени В. И. Сурикова.

Они приехали поднимать дальневосточную живопись – и выполнили эту задачу, став основоположниками, мэтрами, учителями.

Выставка «Репинцы-суриковцы», работающая в залах Приморского отделения Союза художников, что на Алеутской, 14, как раз и представляет посетителям творчество этих художников – тех, кто заложил основы дальневосточной живописи, прославил нашу землю в своих работах.

– Василий Бочанцев, Вениамин Гончаренко, Василий Доронин, Николай Жоголев, Анатолий Матюхин, Валентин Чеботарев, Кирилл Шебеко – эти имена и сегодня звучат гордо, – говорит искусствовед, куратор выставки Ольга Зотова. – Все они, кроме Анатолия Матюхина, не одно десятилетие преподавали во Владивостокском художественном училище и организованном в 1962 году Дальневосточном институте искусств.

Их педагогическая и творческая работа, участие в выставках, творчество их учеников сделали художественную жизнь региона органичной, равноправной, творчески самобытной частью общероссийской жизни.

– Для меня это в первую очередь выставка учителей, – добавляет Илья Бутусов, возглавляющий Приморское отделение СХ России. – Вениамин Гончаренко, мой педагог, друг. Кирилл Шебеко, побывать в мастерской которого считалось честью для любого начинающего художника. Николай Жоголев… Да любое имя, из семи представленных на выставке, – это легенда! Репинцы-суриковцы – это те люди, которые, окончив ведущие, самые престижные вузы и имея возможность работать в Москве или Ленинграде, не остались там, в уюте и комфорте (например, Вениамин Гончаренко имел даже Сталинскую премию), а приехали на Дальний Восток по зову сердца, искренне – развивать здесь искусство. Художники не просто обосновались во Владивостоке – они объехали весь Дальний Восток, набрали огромное количество материала, создали здесь школу живописи, ту базу, на которой сейчас существует дальневосточное искусство.

И в преддверии юбилея нашего отделения (в будущем году ему исполняется 80 лет) мы сочли необходимым напомнить о корнях приморского искусства, вспомнить имена, которые уже стали классикой.

Большая часть творческой жизни мэтров приморской живописи прошла в советский период. Увидеть сегодня картины того времени не так просто – в большинстве своем они хранятся либо в фондах, либо у наследников и в частных коллекциях. А ведь именно работы «великолепной семерки» ярчайшим образом показывают, что такое советский реализм…

– Выбирая из частных коллекций, из собраний наследников, мы представили на выставке примерно по десять работ каждого автора, – объясняет Ольга Зотова. – Отбирали те вещи, которые бы дали представление о многогранности авторов, ведь каждый из них был человеком советской эпохи – они не могли без живописи, работа была основой их жизни. Как сказал Вениамин Гончаренко, «вся моя жизнь – это живопись, а все остальное – или то, что помогало ей, или то, что нет». Этот девиз касается их всех до единого…

Хочется отметить, что «Репинцы-суриковцы» – выставка разножанровая, здесь представлены не только пейзажи, натюрморты, но и великолепные портреты, например, Николая Жоголева – певца женской красоты 70-х годов, а также исторические масштабные полотна. Редчайшая, уникально сохранившаяся работа Бочанцева, которая может служить таким же «брендом» Владивостока, как и «Матрос» Ивана Рыбачука, – это «Владивосток, 25 октября 1922 года». В этом ритмическом, очень русском – таком почти иконописно и одновременно палехском стиле – он показывает все, это история в сжатом виде…

Выставка поражает зрителя буйством красок, обилием моря и неба в пейзажах, даже в портретах… Между прочим, такая сочность цветов – одна из особенностей дальневосточной живописи, выработанная именно мэтрами.

– На каждого художника влияет та среда, в том числе природная, которая его окружает, – говорит Наталья Попович, художник, декан художественного факультета института искусств. – Работы живописцев Санкт-Петербурга Гончаренко и Жоголева, после того как они приехали на Дальний Восток, стали более цветными, яркими, декоративными, чем как раз и отличается приморская школа живописи. На наших сумасшедших красках синего неба, голубого моря, розовых закатов, всего того, чего нет в других регионах, вырабатывалась их новая, особая манера… Не зря же современная критика говорит об уникальном «приморском цвете» в картинах. Вот такие мы яркие!

Интересно, что выставка «Репинцы-суриковцы» удивляет не только тех, кто, возможно, впервые придет взглянуть на мастеров советского реализма, но и тех, кто жил рядом с мэтрами… Дочь художника Вениамина Гончаренко Диана со слезами на глазах рассматривала свой собственный портрет «Диана и лев», написанный ее отцом без малого полвека назад.

– Прилив сил, волнение, гордость – вот что испытываю, – говорит Диана. – Я рада, что люди помнят и любят его живопись, что моя дочь приходит на такие выставки и приводит друзей. Папа очень хорошо помнил годы учебы, он говорил: самое главное, что мне там дали, – это духовность, высокие традиции русской школы живописи. И всегда повторял: пусть мои ученики идут самыми разными путями, но я уверен, что они сохранят главное – эти традиции. 

   

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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