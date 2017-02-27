На 0,2 процента стало веселее?

Реальная ситуация в экономике не позволяет приморцам проявлять аппетит

Крайстат опубликовал данные о динамике цен в Приморье за первый месяц 2017 года. Согласно статистике, потребительские товары и продукты подорожали в среднем на 0,5 % относительно декабря прошлого года. Год назад этот показатель был более пессимистичным – рост цен за январь 2016 года составил 0,7 %.

Значит ли это, что приморцы стали жить лучше и веселей на 0,2 % и порадует ли нас наступивший год падающими ценами на товары и услуги?

«В» попросил прокомментировать реальные доходы приморцев, их материальные возможности – в сравнении с расчетными показателями уровня жизни – председателя некоммерческого партнерства «Лига финансовых институтов» Александра Ивашкина.

– Сколько стоит на сегодня расчетная потребительская корзина в Приморье и насколько верно она отражает реальные потребности среднего жителя края?

– В потребительскую корзину входит минимальный набор продуктов питания, он включает 33 продовольственных товара. Потребительская корзина приравнивается к величине прожиточного уровня. И формируется для трех категорий граждан – трудоспособного населения, пенсионеров и детей. В нее включен действительно минимум, необходимый для поддержания жизнедеятельности человека. Величина прожиточного минимума в Приморском крае официально установлена за IV квартал 2016 года: в расчете на душу населения – 12456 рублей, для трудоспособного населения – 13134 рубля, для пенсионеров – 9956 рублей, для детей – 13471 рубль. На эти деньги можно купить в основном продукты питания плюс небольшое количество непродовольственных товаров (одежда, обувь) и предполагается оплатить по минимуму услуги ЖКХ, транспорт. По умолчанию корзина предполагает, что у человека есть крыша над головой и он не питается вне дома.

Ни аренда, ни ипотечные или потребительские проценты за кредит, ни Интернет, ни мобильная связь в корзине не заложены. Разумеется, реальные потребности средней приморской семьи из трех человек явно не соответствуют минимальным условиям потребительской корзины.

– По данным крайстата за январь, темпы роста цен на продукты замедлились. Как вы считаете, есть предпосылки, что эта тенденция распространится на весь 2017 год?

– Если ссылаться на официальные источники (департамент торговли Приморского края), то стоимость продуктовой потребительской корзины в январе-2017 составила 5047,74 рубля на одного человека, или 15141 рубль на семью из трех человек.

По нашей реальной оценке, ровно год назад стоимость продовольственных закупок на семью из трех человек в семи основных супермаркетах Владивостока («Три кота», «Парус», «Самбери», «Фреш 25», «ВЛ-Март», «Реми», «Сотка») составляла в месяц около 38 тысяч рублей, сейчас такая закупка обойдется уже в 47 тысяч рублей, т.е. произошел 23 %-ный прирост семейных расходов на покупку продовольствия в данных торговых точках.

По официальной статистике, рост цен на продовольственные товары в январе 2017 года составил 0,6 %, цены на непродовольственные товары за прошедший месяц выросли на 0,2 %, услуги подорожали на 0,5 %. Следовало бы отметить один интересный момент: отдельные группы продовольственных товаров даже дешевели. Но это было вызвано, скорее, снижением спроса и падением реального уровня доходов граждан Приморья.

Считаю, что стоимость минимальной потребительской продуктовой корзины в нашем крае, скорее всего, кардинально не возрастет, так как ситуация в экономике Приморья не позволяет рассчитывать на быстрое восстановление спроса на продовольственных рынках.

Предполагаю, что продовольственный выбор населения будет определяться ценой. Потребители будут продолжать экономить на сырах и колбасах, мясе и птице, фруктах, морепродуктах. Замещать, к примеру, свинину и говядину мясом кур, красную рыбу – навагой, терпугом. Экономия на хлебе, хлебобулочных изделиях, крупах и макаронных изделиях пока не столь заметна и, вероятно, не произойдет. Однако продавцы и производители понимают, что в нынешних условиях рост цен на продукты питания приведет лишь к дальнейшему сжатию спроса. А это потеря клиента. Поэтому маркетинговая стратегия торговли уже сейчас проявляется в активном развитии низкоценового сегмента продовольствия собственного производства.

Теперь подведем итог: цены с учетом действующей инфляции на продовольственную и непродовольственную группу товаров будут подрастать в среднем по 0,3–0,5 % в месяц.

– А что произойдет с ценами на продукты с учетом строительства в Приморье новых теплиц и свинокомплексов? На продовольственный рынок региона, как обещают краевые власти, вскоре хлынет поток мясопродуктов и овощей-зелени, выпущенных этими предприятиями. Вследствие чего заметно подешевеет подобный ассортимент на прилавках местных магазинов…

– А они уже построены, эти теплицы и свинокомплексы? Да, по законам экономики увеличение количества товара на рынке может привести к некоторому снижению цен. Но, скорее всего, это не будет столь значительным явлением. Самый важный ограничитель нынешнего спроса – падение реальных заработков местного населения. Сейчас доходы граждан не поспевают даже за такой низкой годовой инфляцией, как 5,4 %! А какая будет средняя зарплата в Приморье, когда теплицы и свинокомплексы построят, лучше не гадать.

– Создание новых ТОР и инфраструктуры под них, раздача бесплатных гектаров смогут ли активизировать строительство жилья в Приморье и каким образом это отразится на стоимости квадрата?

– В нынешней экономической ситуации далеко не все приморские застройщики смогут продолжить финансирование стройки. В регионе уже сейчас насчитывается более десятка долгостроев, и их число, скорее всего, будет увеличиваться. Сейчас как бы формируется отложенный спрос, который рано или поздно должен реализоваться в покупках. Быть может, это будет 2018-й или 2019 год.

Если в этом году Банк России снизит ключевую ставку, то автоматом будет удешевление ипотеки – ниже 10 процентов годовых. Это, в свою очередь, подстегнет спрос на квартиры, и цены на вторичку прекратят падение. Сейчас все потенциальные покупатели жилья понимают, что мяч на их стороне, они могут добиваться существенных скидок от продавцов, а вторичный рынок будет продолжать приближаться к платежеспособному спросу. Помните, как было? В 2015 году он испытал шок и встал, в 2016-м привыкал, а в 2017-м будет жить по новым правилам. Эти правила сейчас формируются.

– Ваш прогноз по ценам на бензин? Этот вопрос всегда будет злободневным для нашего края.

– В январе цены на бензин увеличились на 0,8 %, превысив размер инфляции, который в январе составил 0,5 %. Вообще-то, это уже экономическая догма: рост цен на топливо всегда будет обгонять инфляцию, а нефтянка не будет работать в убыток себе никогда. В течение 2017 года розничные цены на топливо вырастут еще на 10–12 % относительно нынешнего уровня. Причиной этого «счастья» являются прежде всего нынешняя фискальная политика (налоги, акцизы) и необходимость развития нефтяных компаний. Понятно, что в обозримом будущем вряд ли мировые цены на нефть вернутся на 110–120-долларовый уровень за баррель, поэтому диапазон $ 50–60 за бочку – это реальность. А раз бюджет страны формируется за счет этого полезного ископаемого, то вполне логичны действия людей, отвечающих за его формирование.Если отталкиваться от данного обстоятельства, то бензин марки АИ-95, который сейчас покупаю у сетевого заправщика за 40 руб./л (у меня еще и дисконтная карта), в конце года обойдется уже в 45 руб./л.

К слову сказать, читателям для ведения прогноза своего домохозяйства рекомендую использовать такой публичный индикатор цен, как тариф на перевозку пассажиров городским автотранспортом Владивостока. Сейчас поездка в автобусе стоит 21 рубль, могу предположить, что с учетом вышеназванных обстоятельств цена проезда на автобусе составит к концу года 23–25 рублей.

– В какой валюте хранить сбережения? Читатели «В» сейчас особенно активно интересуются этим вопросом в связи с нестабильностью курса рубля. То падает, то крепчает. И стоит ли на этом фоне связываться с кредитами?

– Не стоит ждать однозначного ответа на этот вопрос. У каждой семьи свои потребности и свои приоритеты. Советы аналитиков, точность которых конкурирует с долгосрочными метеопрогнозами, вам не помогут. Что делать? Вот мое золотое правило: нужно минимизировать (финансисты говорят: хеджировать) свои финансовые риски. Понятно, что хранить сбережения только в рублях или только в иностранной валюте – это не самые лучшие варианты. Считайте всегда вероятность как 50 на 50, т.е. хранить половину сбережений в валюте, половину – в рублях.

По поводу займов хочу предупредить: кредит – не выход из бедности, а порой шаг к неприятностям (коллекторы, суды, приставы). Обеднению и закредитованности населения способствуют ломбарды, кредитно-потребительские кооперативы и микрофинансовые организации (МФО), часто работающие в связке. Займы в МФО (с их невероятными процентами) – серьезная проблема, категорически не рекомендую туда обращаться.

Но тем не менее стоит ли брать кредит в банке, каждый решает для себя сам. Однако, прежде чем принимать серьезное решение, ответьте себе на несколько важных вопросов:

– Действительно ли так необходима та или иная вещь, что вы не в состоянии подождать и готовы переплатить за нее проценты?

– Сможете ли вы выплачивать кредит, если ваша зарплата сократится или же вы вовсе потеряете работу?

– Предусмотрен ли в вашем бюджете резервный фонд, которого хватит на погашение займа в течение 3–5 месяцев в случае ухудшения финансовой обстановки в семье?

– Вы внимательно изучили условия кредитования и действительно готовы их выполнять?

Самой лучшей кредитной инвестицией всегда было здоровье, дети (их воспитание и обучение) и орудия производства – то, чем вы будете зарабатывать деньги. Если вы фотограф – купите фотоаппарат, если парикмахер – приобретите современное оборудование и инструменты. А может, стоит вложиться в ремонт квартиры: и жить в обновленном помещении приятнее, и стоимость недвижимости повысите.

И позвольте дать читателям «В» финансовый рецепт: все же сейчас лучше не шиковать. А своим коллегам-банкирам тоже хочу дать совет: если молодая пара впервые в своей семейной истории берет в кредит двуспальную кровать или чайник, постарайтесь не сажать их на кредитную иглу. Толку для банков от таких горе-заемщиков в будущем не будет. Коль они не смогли заработать на такие простые и необходимые вещи, тогда какие же они в будущем первосортные заемщики?

Почему считается постыдным не иметь денег? Ведь попав в кредитную кабалу, заемщики вгоняют в нее и своих родных. Запомните: если у вас три или более кредита (независимо от его суммы), вы уже в группе потенциальных кредитных рабов. Вам это надо?

– Центробанк продолжает зачистку финансовых учреждений. Не исключено ли попадание в зону риска приморских банков?

– Да, правда, у банков, работающих в крае, сейчас не самые лучшие времена, но зато прекрасные перспективы. Хотя в вашем вопросе есть подтекст: не пропадут ли деньги вкладчиков в случае отзыва лицензии у какого-либо банка? Давайте разложим все по полочкам.

Первое – вклады физлиц до 1,4 млн рублей (включая средства не только на депозитах, но и на текущих счетах) страхует государство в лице российской государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В случае отзыва лицензии выплаты вкладчикам производятся из фонда АСВ. Но обратите внимание, что только после отзыва лицензии. Если принято решение оздоравливать банк либо банк уже не справляется с обязательствами, но лицензию отзывать не спешат, ваши деньги на какое-то время окажутся замороженными. То есть держать в банке до 1,4 млн рублей в принципе безопасно, но выбирать самые чахлые банки, обещающие высокие проценты, не стоит.

– Можно ли рассчитывать на рост зарплат? Совсем недавно вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая в Госдуме, сетовала, что на Дальнем Востоке реальные зарплаты сильно упали и что-то надо с этим делать…

– Важно различать бедность и нищету. Бедность – относительное понятие. В сколь угодно богатой стране часть населения, получающая меньше среднего, будет считать себя бедной. Нищета же по критериям Всемирного банка – это проживание на ежемесячные доходы менее 37 долларов. Согласно этим критериям, нищета в крае отсутствует.

Да, региональные власти делают попытки создать территории опережающего развития (ТОР), свободные порты (СПВ). Но пока новые институты поддержки бизнеса не принесла осязаемых результатов. Несмотря на бодрые рапорты о налоговых льготах и росте инвестиций, наш край месяц от месяца все сильнее обваливается по доходам населения. Действительно, парадокс: деньги, по отчетам чиновников, в регион идут, а уровень жизни граждан снижается. Вообще, когда чиновники рассуждают об ожидаемых инвестициях, это еще не значит, что речь идет об уже достигнутых результатах. Как правило, это всего лишь благие пожелания, планы или промежуточные этапы. Поэтому все просто: как только в Приморье начнет формироваться позитивная демографическая динамика, тогда можно смело заявлять о том, что регион оживает.