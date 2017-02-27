«Адмирал» идет в атаку

Новостная лента
Март, 02 четверг
14:46
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
14:46
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
14:46
Депутат из Владивостока: Я умру, но дойду до конца Эксклюзив
14:42
В Приморье на пожаре спасли человека
14:31
Школьники Владивостока: чем занять себя вне учебы? Видео
14:15
Режимы Свободного порта Владивосток и ТОР удерживают людей в ДФО, - губернатор Хабаровского края
14:04
Житель Приморья жестоко избил своего отца, а после оставил его умирать
13:58
Женщина пойдет под суд за кражу в ювелирном магазине в Приморье
13:45
Приморцы посмеялись над питерскими рыбаками, которым пришлось плыть на льдине Видео
13:36
Приморскому «Лучу» направили первый транш на зарплату
13:31
Шоу «Ледниковый период» переносится на 18 марта 2017 года
13:25
Политолог: У Пушкарева, в отличии от Миклушевского, с совестью все обстоит куда лучше
13:23
У западной Камчатки в море горел сейнер
13:08
Великий пост: Владивостокцы очищают себя от грехов Видео
13:06
Эксперт: Бизнес на Дальнем Востоке может стать «Клондайком»
12:57
Приморцам рассказали, как грамотно брать кредиты
12:53
Водитель маршрутного транспортного средства «попался» на неисправном автобусе
12:42
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
12:31
В Приморье обнаружен склад с просроченной рыбой и деликатесами
12:24
Ученые узнали, каких женщин выбирают современные мужчины
12:13
Центр современного искусства «Артэтаж» представляет «Alter Ego» во Владивостоке
12:02
На стройке во Владивостоке погиб рабочий Фото
11:52
На дорогах Владивостоке в среду остановлено 12 пьяных водителей Эксклюзив
11:52
Приморцы ограбили магазин
11:44
Во Владивостоке составят рейтинг лучших учебных заведений ДФО
11:36
Пропавший в Приморье ребенок найден
11:22
Падение рубля в России неизбежно
11:14
Анисимовка: свежий воздух, отдых и зимние виды спорта все чаще привлекают приморцев Фото
11:10
В Большом Камне горит девятиэтажка Фото и Видео
11:10
​ГУФСИН рассказал о содержании приближенного губернатора Приморья Фото
11:02
Владивосток вошел в пятерку лучших туристических городов России
10:54
Юрий Трутнев: Субсидий на инвестиции в инфраструктуру ДФО не будет
10:37
Густой дым на Морском кладбище напугал владивостокцев
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4091 (30) от 02 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Адмирал» идет в атаку
На 0,2 процента стало веселее?
Утки прилетели! Весна пришла...
Аграрии обсудят господдержку, а коммерсанты – внедрение онлайн-касс
Паводок покажет реальность докладов
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Главное

«Адмирал» идет в атаку

«Морякам» помог шестой игрок – болельщики приморской столицы
«Адмирал» идет в атаку

На льду «Фетисов-арены» во вторник, 28 февраля, владивостокские хоккеисты вторично одержали победу над «Авангардом» из Омска. Тем самым сравнялся счет в противостоянии двух клубов в четвертьфинале Кубка Гагарина – каждая из команд выиграла по два матча при необходимых четырех победах в серии.

Это была хоккейная феерия. И пять с лишним тысяч болельщиков Владивостока получили удовольствие от игры своих любимцев. Хоккеисты двух клубов посвятили этот матч памяти величайшего мастера советского хоккея с шайбой, двукратного чемпиона Олимпийских игр и многократного чемпиона мира Владимира Петрова, скончавшегося в Москве в последний день зимы.

На четвертый поединок серии тренерский штаб «Адмирала» выставил тот же победный состав, что и в третьем матче, в котором наши земляки на домашней площадке опередили соперника со счетом 4:3. Ряды соперников пополнил вылечившийся от травмы Антон Бурдасов.

Именно он открыл счет в матче: от него срикошетила шайба в наши ворота после броска «авангардиста» Николая Лемтюгова – 0:1. Гол в определенной степени нелепый, поскольку вратарь «моряков» Игорь Бобков успел подставить щиток, но шайба полетела не в поле, а в наши ворота. Однако горевали наши болельщики недолго. За обоюдное нарушение правил у каждого клуба удалили по одному игроку, и составы команд остались четыре на четыре. И в этой ситуации нападающий владивостокской команды Максим Казаков совершил сольный проход через все поле ровно от наших ворот до ворот соперников и броском с ближней дистанции сравнял счет – 1:1. Это, кстати, уже пятая шайба нападающего «Адмирала» и олимпийской сборной России в нынешнем четвертьфинале. Поздравляем Максима со столь завидной стабильностью.

Во втором периоде, отбившись дважды в меньшинстве, «моряки» пропустили в равных составах. Дубль оформил тот же Бурдасов – 1:2. И тут же хоккейные качели оказались на нашей стороне. У «Авангарда» одного за другим удаляют двух игроков. Получив более минуты большинства – пять на три, приморцы счет сравняли. Это сделал нападающий Владимир Ткачев – первый его гол в плей-офф. Он с середины поля ворвался на половину гостей и по-хозяйски с лета врезал в ворота омичей – 2:2.

Третий период прошел в яростных атаках «Адмирала». Однако обошлось без голов, даже удалений в этом игровом отрезке не было. Пришлось во второй раз в серии доверить судьбу игры овертайму. «Моряки» получили большинство, но не сумели им воспользоваться. Сибиряки выстояли при безудержных атаках хоккеистов Владивостока. Зато следом при игре в равных составах Ткачев отдал точный пас коллеге-нападающему Джеймсу Райту. Он и поставил победную точку – 3:2.

– В нашем противостоянии с «Авангардом» «Адмирал» вторично одержал победу над сибиряками, – кратко подвел итог встречи главный тренер «моряков» Александр Андриевский. – В нашем четвертьфинале все только начинается.

А еще наставник «моряков» тепло поблагодарил болельщиков Владивостока, назвав их шестым игроком «Адмирала» на льду.

После матча журналист «В» задал вопрос заслуженному тренеру России Сергею Гимаеву:

– Сергей Наильевич, оправдался ли ваш прогноз по игре «Адмирала» с «Авангардом»?

– Абсолютно, – ответил мэтр.

Пятый матч серии состоится в Омске уже сегодня, 2 марта. «В» надеется, что «моряки», уже набравшие игровую силу и получившие кураж в этом четвертьфинале, сохранят свой победный темп. 

    

Автор : Николай КУТЕНКИХ

comments powered by Disqus
В этом номере:
«Адмирал» идет в атаку
«Адмирал» идет в атаку

«Морякам» помог шестой игрок – болельщики приморской столицы

На 0,2 процента стало веселее?
На 0,2 процента стало веселее?

Реальная ситуация в экономике не позволяет приморцам проявлять аппетит

Утки прилетели! Весна пришла...
Утки прилетели! Весна пришла...

Весна не только календарно, но и фактически пришла в Приморье – прямо с 1 марта. Доказательством тому стали первые стаи перелетных птиц, замеченные в Лазовском заповеднике.

Аграрии обсудят господдержку, а коммерсанты – внедрение онлайн-касс

Представители самого большого оптового рынка в Китае прибудут во Владивосток для участия в 18-й международной выставке «Дальагро. Продовольствие».

Паводок покажет реальность докладов

В этом году в Приморском крае обещают сильный паводок, сообщила пресс-служба края. Снега зимой выпало немало…

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4090

Мамы и папы сдавали ЕГЭ
Цесаревич с татуировкой дракона
За деньгами в Страну утренней свежести
Лед потерял очарование
Корабли открыли клапаны. Сброса сточных вод…
Водолазы не ищут клады. Они спасают рыбаков

газета
газета "Владивосток" № 4089

Клиент настроен на пюре с котлетой
«Адмирал» в Сибири не выплыл
По краю пройдет чудотворная икона
Россиян приглашают на онлайн-уроки русского языка
Городские ветераны отметят юбилей своего совета
Эгершельд подключают к временной схеме теплоснабжения

газета
газета "Владивосток" № 4088

Какая она – сильная половина края
«Еруслан» нашел свое пристанище в Славянке
Спорткомплекс ждет инвесторов
Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий
В школе садоводов не ставят оценки. Но расставляют акценты
Почтовый переулок избавляется от новодела

газета
газета "Владивосток" № 4087

Со своим гектаром на чужой огород
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Есть блин-компот – будет сытным год
На 1-й Морской не парковаться!
Броня крепка, и мотоциклы наши быстры
К стенам подступятся, когда потеплеет