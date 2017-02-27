«Адмирал» идет в атаку

«Морякам» помог шестой игрок – болельщики приморской столицы

На льду «Фетисов-арены» во вторник, 28 февраля, владивостокские хоккеисты вторично одержали победу над «Авангардом» из Омска. Тем самым сравнялся счет в противостоянии двух клубов в четвертьфинале Кубка Гагарина – каждая из команд выиграла по два матча при необходимых четырех победах в серии.

Это была хоккейная феерия. И пять с лишним тысяч болельщиков Владивостока получили удовольствие от игры своих любимцев. Хоккеисты двух клубов посвятили этот матч памяти величайшего мастера советского хоккея с шайбой, двукратного чемпиона Олимпийских игр и многократного чемпиона мира Владимира Петрова, скончавшегося в Москве в последний день зимы.

На четвертый поединок серии тренерский штаб «Адмирала» выставил тот же победный состав, что и в третьем матче, в котором наши земляки на домашней площадке опередили соперника со счетом 4:3. Ряды соперников пополнил вылечившийся от травмы Антон Бурдасов.

Именно он открыл счет в матче: от него срикошетила шайба в наши ворота после броска «авангардиста» Николая Лемтюгова – 0:1. Гол в определенной степени нелепый, поскольку вратарь «моряков» Игорь Бобков успел подставить щиток, но шайба полетела не в поле, а в наши ворота. Однако горевали наши болельщики недолго. За обоюдное нарушение правил у каждого клуба удалили по одному игроку, и составы команд остались четыре на четыре. И в этой ситуации нападающий владивостокской команды Максим Казаков совершил сольный проход через все поле ровно от наших ворот до ворот соперников и броском с ближней дистанции сравнял счет – 1:1. Это, кстати, уже пятая шайба нападающего «Адмирала» и олимпийской сборной России в нынешнем четвертьфинале. Поздравляем Максима со столь завидной стабильностью.

Во втором периоде, отбившись дважды в меньшинстве, «моряки» пропустили в равных составах. Дубль оформил тот же Бурдасов – 1:2. И тут же хоккейные качели оказались на нашей стороне. У «Авангарда» одного за другим удаляют двух игроков. Получив более минуты большинства – пять на три, приморцы счет сравняли. Это сделал нападающий Владимир Ткачев – первый его гол в плей-офф. Он с середины поля ворвался на половину гостей и по-хозяйски с лета врезал в ворота омичей – 2:2.

Третий период прошел в яростных атаках «Адмирала». Однако обошлось без голов, даже удалений в этом игровом отрезке не было. Пришлось во второй раз в серии доверить судьбу игры овертайму. «Моряки» получили большинство, но не сумели им воспользоваться. Сибиряки выстояли при безудержных атаках хоккеистов Владивостока. Зато следом при игре в равных составах Ткачев отдал точный пас коллеге-нападающему Джеймсу Райту. Он и поставил победную точку – 3:2.

– В нашем противостоянии с «Авангардом» «Адмирал» вторично одержал победу над сибиряками, – кратко подвел итог встречи главный тренер «моряков» Александр Андриевский. – В нашем четвертьфинале все только начинается.

А еще наставник «моряков» тепло поблагодарил болельщиков Владивостока, назвав их шестым игроком «Адмирала» на льду.

После матча журналист «В» задал вопрос заслуженному тренеру России Сергею Гимаеву:

– Сергей Наильевич, оправдался ли ваш прогноз по игре «Адмирала» с «Авангардом»?

– Абсолютно, – ответил мэтр.

Пятый матч серии состоится в Омске уже сегодня, 2 марта. «В» надеется, что «моряки», уже набравшие игровую силу и получившие кураж в этом четвертьфинале, сохранят свой победный темп.