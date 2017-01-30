«Спартак» поднялся над «Куполом»

В День защитника Отечества на паркете «Олимпийца» «Спартак-Приморье» одержал домашнюю победу над ижевскими «Купол-Родниками» со счетом 75:66 в рамках баскетбольной суперлиги.

В этой игре отметился Федор Ключников 26 набранными очками, а Максим Кривошеев оформил девятый в сезоне дабл-дабл – 16 очков и 18 подборов. Счет по партиям составил 17:19, 16:12, 24:14 и 18:21.

Накануне матча в составе «Спартака-Приморье» произошло несколько изменений. Вторую вакансию легионера занял американец Джереми Байнум, также контракт с командой подписал воспитанник клуба Степан Гетманов, начинавший сезон в «Чебоксарских ястребах».

Лучше всего приморцам удалась третья партия. В ней спартаковцы впервые в матче добились двузначного преимущества. Отличились Ключников, Андрей Кирдячкин, Мартин Джастин своими бросками с дальней дистанции и в игре под щитом соперника – 57:45.

Важная победа в борьбе за лучшее место перед плей-офф.

– Поздравляю наших болельщиков и игроков с победой! – не скрывал своих эмоций главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич. – Ребята приложили максимум усилий. Игра для нас была непростой. В защите отыграли нормально, но плохо начали матч в нападении, долго не могли нащупать свою игру. Когда ребята разыгрались, пошло лучше. И это вытекло в преимущество в 18 очков. Пара удачных трехочковых попаданий соперника сократила разницу, но «Купол-Родники» борются за плей-офф, и им нужна была эта победа, понятно, что сдаваться они не будут. Но и мы собрались, отыграли в защите как нужно и довели матч до победы, с чем еще раз поздравляю.

Следующие домашние матчи для «Спартака-Приморье» станут последними в регулярном чемпионате, они состоятся 14 и 17 марта, а до этого наша команда сыграет в гостях с МБА и «Университетом-Югрой» 4 и 7 марта соответственно. МБА плетется в хвосте турнирной таблицы и вряд ли составит конкуренцию в матче. А поединок с сибирскими студентами будет ожесточенным, ведь они нацелились на победу в первой лиге российского баскетбола.