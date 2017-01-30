Шикарная блондинка с дивным голосом

Обладательница одного из самых красивых голосов Мариинского театра – великолепная Оксана Шилова дважды выступит на Приморской сцене.

Так, 2 марта она исполнит партию Виолетты в опере Джузеппе Верди «Травиата», а 5 марта выйдет в сольном концерте.

Программу концерта отличают тонкий вкус и стилистическая изысканность: она представляет две романтические вокально-национальные школы – французскую и итальянскую. Разнообразие содержания и эмоциональной яркости удовлетворит самых взыскательных слушателей. Среди заявленных произведений арии из опер Жюля Массне, Жоржа Бизе, Шарля Гуно, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти и Джузеппе Верди.

Это уже не первое выступление певицы на Приморской сцене Мариинского театра, сообщила пресс-служба учреждения культуры. Именно она исполнила партию Виолетты Валери в премьерном показе постановки «Травиаты» Шарля Рубо, перенесенной из Санкт-Петербурга во Владивосток в 2015 году. Позже Оксана Шилова выступала на Приморской сцене Мариинского театра в опере «Кармен», в камерных концертах, а также вместе с солистами и симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева представила приморскую премьеру оперы «Золото Рейна».

Колоратурное сопрано Оксаны Шиловой с полным правом называют одним из красивейших голосов Мариинской оперы. Богатство выразительных оттенков, чистота звучания и интонации, виртуозная техника – вот те вокальные качества, которые неизменно привлекают внимание аудитории к этой талантливой и обаятельной певице.