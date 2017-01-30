Предстанет на экране Пидан

Премьера короткометражного фильма о Пидане состоится сегодня, 28 февраля, в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС.
Автор ленты – студент Артур Лесников, работающий под творческим псевдонимом Лесницкий, поставил своей целью, как сообщила пресс-служба вуза, рассказать молодежи о культуре Приморья и его туристических достопримечательностях.
– Я замечаю, что многие не слышали о таком известном месте, как Пидан. Даже если вы не профессиональный турист, вам все равно стоит хотя бы раз в жизни туда сходить, потому что это интересно, это красиво, это часть нашей культуры и нашей истории. Пидан – место необычайной красоты и природной энергетики, – рассказал Артур Лесников.
Он изучил множество научных материалов о Пидане, собрал информацию о легендах, связанных с горой, и уместил все это в двадцать минут короткометражного фильма.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство