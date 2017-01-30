Предстанет на экране Пидан

Премьера короткометражного фильма о Пидане состоится сегодня, 28 февраля, в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС.

Автор ленты – студент Артур Лесников, работающий под творческим псевдонимом Лесницкий, поставил своей целью, как сообщила пресс-служба вуза, рассказать молодежи о культуре Приморья и его туристических достопримечательностях.

– Я замечаю, что многие не слышали о таком известном месте, как Пидан. Даже если вы не профессиональный турист, вам все равно стоит хотя бы раз в жизни туда сходить, потому что это интересно, это красиво, это часть нашей культуры и нашей истории. Пидан – место необычайной красоты и природной энергетики, – рассказал Артур Лесников.

Он изучил множество научных материалов о Пидане, собрал информацию о легендах, связанных с горой, и уместил все это в двадцать минут короткометражного фильма.

Начало презентации в 15 часов. Вход свободный.