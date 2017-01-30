Похитителям энергоресурса грозят десятикратным увеличением штрафа

Механические повреждения прибора учета или потребление энергии в обход него грозит штрафом, увеличенным в 10 раз.

Как сообщили в пресс-центре ПАО «ДЭК», в январе этого года вступили в силу изменения в постановлении правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг гражданам». Согласно новой редакции правил, абонент, допустивший потребление электроэнергии в обход прибора учета, обязан оплатить объем похищенного ресурса. Его размер исчисляется либо из круглосуточной работы всех безучетно подключенных электроприборов, либо исходя из норматива потребления электроэнергии, умноженного на 10. При этом в случае отсутствия постоянно и временно проживающих граждан объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников. В результате суммы, предъявленные в этом году к оплате нарушителям, значительно вырастут.

Более того, в новой редакции постановления дано подробное разъяснение понятия «несанкционированное вмешательство в работу прибора учета». Теперь нарушением является не только отсутствие контрольных пломб на электросчетчике, явные повреждения прибора, но и наличие механических дефектов (не предусмотренные изготовителем отверстия и трещины, а также неполное прилегание стекла индикатора). Все эти нарушения будут свидетельствовать о неучтенном потреблении электроэнергии.

В энергокомпании подчеркивают: неучтенное потребление электроэнергии остается актуальной проблемой для Дальневосточного региона. Так, в прошлом году специалистами ПАО «ДЭК» совместно со работниками сетевых компаний было составлено более 3,2 тыс. актов на общую сумму 53,5 млн рублей. Традиционно наибольшее количество нарушений зафиксировано в районах с преобладанием индивидуальных застроек. Так, 2618 владельцев частных домов и коттеджей пользовались электроэнергией в обход приборов учета либо воздействовав на свой электросчетчик запрещенными средствами, незаконно потребив при этом почти 18 млн кВтч.