Инвестиционное агентство нашло инвесторов. В бюджете Приморья

Почти 10 миллионов рублей из краевого бюджета будет дополнительно направлено Инвестиционному агентству Приморского края, сообщил первый вице-губернатор Василий Усольцев на февральском заседании Законодательного собрания. На логичный вопрос депутатов, на какие цели такая сумма, был дан образцовый ответ чиновника. То есть невразумительный.

– Для предоставления субсидии на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Инвестиционное агентство Приморского края» планируется выделить из краевого бюджета дополнительно 9,9 миллиона рублей, – отметил Василий Усольцев.

– Хотелось бы узнать, зачем и на что пойдут эти средства? – задал вопрос один из депутатов.

На трибуну вышел Сергей Павленко, руководитель департамента экономики и развития предпринимательства – одного из учредителей АНО:

– В настоящее время принято решение по улучшению делового климата относительно необходимости совершенствования этой работы, в том числе анализа деловых междепартаментальных процессов в администрации края и более активного обсуждения этой работы, которая ведется в администрации края с предпринимательским сообществом, – рассказал он. – Необходимо более часто проводить мероприятия и более активно мониторить эту работу. Соответственно, для более тщательной организации этой деятельности и привлечения консультантов предлагается увеличение финансирования. Эта работа выполняется нами не только в исполнение решения администрации края, но и в исполнение реализации основного направления стратегического развития РФ в части улучшения делового климата.

По-видимому, выступление чиновников было настолько убедительным, что уточняющие вопросы от депутатов не прозвучали. Большинство проголосовало за увеличение финансирование «анализа деловых междепартаментальных процессов в администрации края и более активного обсуждения этой работы», которое ведет АНО.