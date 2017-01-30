Была ваша дача – стал чужой гектар

Новостная лента
Февраль, 28 вторник
13:33
Редакция РИА VladNews просит помощи у жителей Владивостока в поиске местной жительницы Эксклюзив
13:33
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
13:33
Дневник парня: Не набрасывайтесь на праздничный стол! Эксклюзив
13:23
За отсутствие площадки для КГМ управляющей компании Владивостока предстоит заплатить штраф
13:14
Два автобуса столкнулись в центре Владивостока
13:12
Дальневосточный бизнес получит в 2017 году больше тысячи кредитов на более чем 10 миллиардов
13:01
NASA взбудоражена системой TRAPPIST-1 с семью землеподобными планетами Фото и Видео
12:58
«Адмирал» сразится с «Авангардом» сегодня
12:47
Из горящей квартиры в Приморье спасли женщину
12:36
Волна митингов прокатилась по Владивостоку в феврале
12:25
Школьники отметили День защитника Отечества соревнованиями по стрельбе и тематическими викторинами Фото
12:14
Иностранец, пытавшийся дать взятку в Приморье, на шесть месяцев лишился свободы
12:03
Женщина из Владивостока родила мертвого ребенка
12:01
Во Владивостоке в понедельник произошло 98 аварий Эксклюзив
11:52
Дмитрий Рогозин: Нужно развивать в Арктике малую атомную энергетику
11:41
Более 700 водителей Приморья не соблюдают правила перевозки пассажиров
11:34
Во Владивостоке в ДТП с участием грузовика серьезно пострадал автолюбитель Эксклюзив
11:29
В Приморье ловят «нелегалов» Фото
11:18
Правоохранительные органы проверили общежития Владивостока на наркотики Видео
11:11
Закон о гуманном отношении к животным будет рассмотрен Госдумой в мае
10:59
Во Владивостоке суд отпустил фигуранта дела о расхищении миллиарда, выделенного на подлодку "Нерпа"
10:47
Глава ВТБ дал прогноз курса рубля к доллару в 2017 году
10:45
Жительницу Владивостока ищут через программу «Жди меня» Эксклюзив
10:33
Во Владивостоке введут запрет на стоянку ТС Фото
10:28
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
10:22
Актер Николай Караченцов попал в аварию
10:09
Владивостокцы не спешат прощаться с активным зимним отдыхом Видео
09:59
В Приморье зафиксировано 13 возгораний
09:48
«Налог на тунеядство»: последние новости
09:38
Приморец сядет за изготовление и хранение наркотиков
09:27
Ольга Голодец: Школьный учитель должен быть не ментором, а помощником
09:17
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
09:09
Гороскоп на 28 февраля
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4089 (28) от 28 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Клиент настроен на пюре с котлетой
«Адмирал» в Сибири не выплыл
По краю пройдет чудотворная икона
Россиян приглашают на онлайн-уроки русского языка
Городские ветераны отметят юбилей своего совета
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Подробности

Была ваша дача – стал чужой гектар

Приморцев призывают задуматься о необходимости как можно быстрее оформить права на используемые приусадебные и дачные участки. Сознательность граждан будет способствовать успешной реализации закона о дальневосточном гектаре, сообщила пресс-служба края.

В краевом департаменте земельных и имущественных отношений отмечают, что многие жители Приморья, как и всей страны в целом, десятки лет пользовались приусадебными и дачными участками, не оформляя при этом землю в собственность. Такая бездеятельность может привести к спорным ситуациям.

В настоящее время идет активная реализация закона о дальневосточном гектаре, когда выбрать участок можно самостоятельно с помощью информационной системы «На Дальний Восток». Земля, права на которую не оформлены, отображается на портале как доступная для выдачи. Как и предупреждал «В» (см. номер за 22.02.2017), фактически на те участки, которые приморцы уже много лет используют под огороды, теперь могут претендовать все россияне.

Гражданам рекомендуют как можно быстрее оформить права собственности на используемые участки, для чего необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Такие услуги предоставляют профильные коммерческие компании. 

Автор : Отдел новостей «В»

comments powered by Disqus
В этом номере:
Клиент настроен на пюре с котлетой
Клиент настроен на пюре с котлетой

Меню общепита приморской столицы определяют иностранные туристы

«Адмирал» в Сибири не выплыл
«Адмирал» в Сибири не выплыл

Вся надежда на домашние матчи

По краю пройдет чудотворная икона

Во Владивосток прибыла копия чудотворной иконы Божией Матери «Призри на смирение» – из Свято-Введенского монастыря, что находится в Киеве.

Россиян приглашают на онлайн-уроки русского языка

Подготовиться к Тотальному диктанту можно будет на бесплатных онлайн-курсах.

Городские ветераны отметят юбилей своего совета

Завтра, 1 марта, во Владивостоке пройдут торжественное собрание и праздничный концерт в честь 30-летия городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4088

Какая она – сильная половина края
«Еруслан» нашел свое пристанище в Славянке
Спорткомплекс ждет инвесторов
Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий
В школе садоводов не ставят оценки. Но расставляют акценты
Почтовый переулок избавляется от новодела

газета
газета "Владивосток" № 4087

Со своим гектаром на чужой огород
Кто захватил у моджахедов «Стингеры»
Есть блин-компот – будет сытным год
На 1-й Морской не парковаться!
Броня крепка, и мотоциклы наши быстры
К стенам подступятся, когда потеплеет

газета
газета "Владивосток" № 4086

Улицу Русскую избавили от опасного общепита
«Эра-ГЛОНАСС»: насильно мил не будешь
На коньках и на колесах – мимо Папенберга
«Еруслан»: 10 сантиметров до катастрофы
Приморцы в «пилоте»
ОМОН и СОБР отправились в школу

газета
газета "Владивосток" № 4085

Чтобы все пули летели мимо…
Желающие попасть на выставку выстраивались в очередь
«Еруслан» идет на дно. Вместе с горючим?
Тигров по зиме считают
Порто-франко хотят поддержать режимом tax free
Больше всего детей рождается в зимние месяцы