Была ваша дача – стал чужой гектар

Приморцев призывают задуматься о необходимости как можно быстрее оформить права на используемые приусадебные и дачные участки. Сознательность граждан будет способствовать успешной реализации закона о дальневосточном гектаре, сообщила пресс-служба края.

В краевом департаменте земельных и имущественных отношений отмечают, что многие жители Приморья, как и всей страны в целом, десятки лет пользовались приусадебными и дачными участками, не оформляя при этом землю в собственность. Такая бездеятельность может привести к спорным ситуациям.

В настоящее время идет активная реализация закона о дальневосточном гектаре, когда выбрать участок можно самостоятельно с помощью информационной системы «На Дальний Восток». Земля, права на которую не оформлены, отображается на портале как доступная для выдачи. Как и предупреждал «В» (см. номер за 22.02.2017), фактически на те участки, которые приморцы уже много лет используют под огороды, теперь могут претендовать все россияне.

Гражданам рекомендуют как можно быстрее оформить права собственности на используемые участки, для чего необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Такие услуги предоставляют профильные коммерческие компании.