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Не посягайте на чужое – себе дороже

В общественных местах время от времени появляются плакаты, призывающие граждан не притрагиваться к подозрительным предметам, возможно кем-то забытым, и тем более не брать их. По этому поводу вспоминаются две истории, случившиеся во Владивостоке в разное время и не связанные между собой.

...Возвращаясь домой после работы, Владимир Сергеевич – прапорщик погранвойск запаса – даже не подозревал, что этот вечер навсегда изменит его жизнь. Войдя в свой подъезд, он пешком стал подниматься до седьмого этажа. Игнорирование лифта – многолетняя привычка: 35-летний Владимир Сергеевич хотел жить долго, поэтому заботился о своем здоровье. Поднявшись до третьего этажа, прапорщик увидел на ступеньках лестницы, между третьим и четвертым этажами, транзисторный радиоприемник «Соната». Внешне транзистор был как новый, корпус из пластмассы белого и черного цвета, с выдвижной антенной и хромированной металлической ручкой. Из задней части «Сонаты» торчал провод с вилкой для включения в розетку. Этот «хвост» удивил прапорщика: серийная «Соната» работала на батарейках, а не от сети. Но это ноу-хау его не насторожило.

Поскольку никого рядом не было, прапорщик подхватил «Сонату» под ручку и как ни в чем не бывало пошел дальше. Дома его ждал еще один сюрприз – гости на кухне.

– Смотрите, что я нашел! – похвастался Владимир Сергеевич и воткнул вилку в розетку на стене коридора. Раздался взрыв, нафаршированную взрывчаткой «Сонату» разнесло на куски, а ее новому хозяину оторвало кисть правой руки, покалечило осколками лицо и тело. Кто подложил бомбу в подъезд, следствие так и не установило...

История вторая. Дело было в конце декабря 2016 года на остановке маршрутки № 37б, что в двух шагах от Дальрыбвтуза. К водителю микроавтобуса, в котором находился автор этих строк, подбежал мужчина примерно 40–50 лет и заявил, что забыл желтый портфель в другом автобусе этого же маршрута, который покинул 10 минут назад. В портфеле были продукты к новогоднему столу и документы. Водитель нашего авто связался по мобильнику с коллегой. Оказалось, что маршрутка, на которой ехал растеряша, находится на финальной точке трафика. Желтого портфеля в ней уже не было: с ним вышел мужчина на предпоследней остановке.

Вывод из этих историй каждый сделает сам. Но, исходя из вышесказанного, хочу напомнить читателям «В» поговорку «Жадность фраера сгубила», перекочевавшую из лексикона криминального мира в речь законопослушных граждан. Возможно, я ошибаюсь, но именно безрассудная жадность медленно, но верно губит наше общество.

Я о тех, у кого дом полная чаша и денег куры не клюют, а они хапают и хапают, надеясь на безнаказанность. Кстати, лично мне жаль, что в желтом портфеле не было – нет, конечно, не адской машинки, – но чего-то, что омрачило бы настроение нового «владельца». Прости, Господи, за мои мысли!

Автор : Сергей КОЖИН

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