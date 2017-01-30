Бредущие по рельсам и катающиеся на крышах

Для начала немного печальной статистики. В 2016 году на территории обслуживания Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте в зоне движения поездов были травмированы 17 человек, из них 11 скончались до прибытия «скорой».

По данным Владивостокской дистанции пути, в 2016 году в сравнении с позапрошлым годом увеличилось количество случаев травмирования несовершеннолетних граждан в результате наезда подвижного состава.

Так, в феврале 2016 года в пригороде Владивостока на станции Чайка грузовым поездом был травмирован подросток. Как выяснилось, пострадавшая прогуливалась с подружкой возле железнодорожного полотна, они забирались на насыпь и скатывались вниз по заснеженному склону прямо на рельсы.

– Машинист поезда, увидев детей на пути, стал сигналить и применил экстренное торможение. Но в тот день на улице было ветрено, и скорее всего из-за воя ветра девочки не слышали сигналов. Девочка была сбита подножкой электровоза. С различными травмами ее доставили в больницу. К счастью, ребенок остался жив, – рассказала «В» Екатерина Назарова – старший специалист направления по связям со СМИ Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.

Еще один дикий случай, но уже с летальным исходом, произошел на станции Океанской в прошлом году. Как следует из объяснения машиниста, пятнадцатилетняя девушка шла по железнодорожному пути. Заметив ее, он сразу подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Но та на сигнал не реагировала, и наезда избежать не удалось. Позже в колее между рельсами были обнаружены ее сотовый телефон и наушники. По всей видимости, на потерпевшей были наушники и она не слышала звуковых сигналов. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Согласно информации ОАО «РЖД», самыми распространенными нарушениями остаются переход по железнодорожным путям в несанкционированных местах, переход по пешеходному переходу при приближении поезда, а также нахождение на крыше вагона и попытка взобраться на платформу или спрыгнуть с нее.

Осенью 2016 года на станции Артем-Приморский-II погиб 13-летний подросток. Мальчик залез на цистерну и встал прямо под электропроводами высокого напряжения. От удара электрического тока он получил ожоги 2-й и 3-й степени. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Подросток скончался в больнице.

Вывод из всего этого печальный: несмотря на профилактическую работу в учебных заведениях и совместные рейды работников железной дороги с транспортными полицейскими, приморцы систематически нарушают правила поведения на железной дороге. Зачастую они переходят пути в неположенном месте, тем самым подвергая свою жизнь опасности. Только в наступившем году машинистами электропоездов было выявлено уже пять случаев нахождения на пути посторонних граждан. Трижды применялось экстренное торможение для предотвращения наезда поезда на людей. В двух случаях наезда избежать не удалось.