Антитеррористическая проверка

Во Владивостоке состоялось первое в 2017 году заседание антитеррористической комиссии. Совещание провел заместитель председателя комиссии – исполняющий обязанности главы города Константин Лобода, сообщили в пресс-службе мэрии.

Представители краевого УФСБ, УМВД и других ведомств обсудили вопросы реализации антитеррористических мер безопасности на объектах энергетики, расположенных на территории приморской столицы.

Представители предприятий рассказали о технической оснащенности объектов и о конкретных мероприятиях, способствующих противодействию террористической угрозе и усилению безопасности.

– На объектах муниципального предприятия Владивостока (МУПВ) «ВПЭС» регулярно проводятся антитеррористические проверки. Установлены охранные системы, позволяющие выявить факты несанкционированного проникновения на территорию. Ответственные лица ежедневно проверяют помещения на предмет обнаружения посторонних предметов, – доложил начальник отдела экономической безопасности МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Сергей Хохлов.

На заседании также обсудили вопросы безопасности и антитеррористической защищенности на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры города, в частности на автовокзале Владивостока.

Юрисконсульт ООО «Приморские автолинии» Леонид Леонов заверил собравшихся, что работа по обеспечению комплексной безопасности ведется в постоянном режиме. С работниками предприятия проводят инструктаж по мерам предупреждения и пресечения угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность транспортной инфраструктуры, в том числе террористического характера, а также о проверках потенциальных мест возможной закладки самодельных взрывных устройств.

Также на заседании комиссии представители полиции сообщили о проводимых мерах профилактики и предотвращении терроризма и экстремизма во Владивостоке.

– Вокзальные комплексы с массовым пребыванием людей оснащены пунктами досмотра пассажиров и багажа. Основной функцией сотрудников по досмотру является своевременное предупреждение и пресечение попыток проникновения на территорию вокзалов лиц с предметами и веществами, которые могут быть использованы для нанесения ущерба здоровью и безопасности пассажиров. Имеющееся у нас досмотровое оборудование позволяет обнаруживать оружие, боеприпасы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные и другие опасные вещества и предметы, – уверил временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте Александр Воропаев.