Весна начнется потеплением и мокрым снегом

В первый день весны на территории Приморья ожидается неустойчивый характер погоды.

Уже сегодня с Забайкалья на юг Дальнего Востока начнет распространяться очередной циклон, сообщается на сайте Примпогоды.

Именно из-за этого циклона во вторник атмосферные фронты будут смещаться над территорией края. Местами пройдет небольшой снег. Завтра днем площадь распространения осадков увеличится, они пройдут преимущественно в виде мокрого снега. Одновременно с южным ветром на Приморье начнет поступать теплый воздух, что приведет одновременно к резкому повышению температур до плюсовых значений.

Изменится погода и во Владивостоке. Сегодня будет пасмурно, вечером возможны слабые осадки. Завтра осадки маловероятны, ветер южный, воздух прогреется до плюс 4 градусов.