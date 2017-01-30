Весна начнется потеплением и мокрым снегом

В первый день весны на территории Приморья ожидается неустойчивый характер погоды.
Уже сегодня с Забайкалья на юг Дальнего Востока начнет распространяться очередной циклон, сообщается на сайте Примпогоды.
Именно из-за этого циклона во вторник атмосферные фронты будут смещаться над территорией края. Местами пройдет небольшой снег. Завтра днем площадь распространения осадков увеличится, они пройдут преимущественно в виде мокрого снега. Одновременно с южным ветром на Приморье начнет поступать теплый воздух, что приведет одновременно к резкому повышению температур до плюсовых значений.
Изменится погода и во Владивостоке. Сегодня будет пасмурно, вечером возможны слабые осадки. Завтра осадки маловероятны, ветер южный, воздух прогреется до плюс 4 градусов.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство