Россиян приглашают на онлайн-уроки русского языка

Подготовиться к Тотальному диктанту можно будет на бесплатных онлайн-курсах.

Ближайший урок грамотности на тему «Гласные О, Е после шипящих / Знаки препинания при определениях» пройдет 1 марта. «Премьера» каждого занятия идет в прямом эфире, и любой участник может задавать преподавателю уточняющие вопросы и получать на них компетентные ответы.

– Новые темы будут появляться каждую среду и будут доступны вплоть до 8 апреля (дата проведения Общероссийского диктанта). Программа курсов разработана с учетом специфики уникального текста, специально написанного для диктанта 2017 года, особое внимание будет уделяться правилам и сложным случаям. Разработкой курсов занимается экспертный совет фонда «Тотальный диктант», – сообщили в пресс-службе края со ссылкой на организаторов.

Все видеоматериалы доступны по ссылке totaldict.ru/education/online/. Если вы пропустите онлайн-трансляцию, можете посмотреть урок в повторе.

После диктанта состоятся еще три занятия – онлайн-разбор текста Тотального диктанта – 2017.

– Статистика прошлых лет позволяет с уверенностью говорить, что курсы качественно повышают уровень грамотности: часты случаи, когда люди, ежегодно посещая курсы, улучшали свои оценки за Тотальный диктант с двоек до четверок-пятерок. И, конечно, цель этих занятий не сводится сугубо к подготовке к диктанту. Диктант раз в год, а говорить и писать правильно нужно каждый день, – подытоживает директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.