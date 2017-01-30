Россиян приглашают на онлайн-уроки русского языка

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NASA взбудоражена системой TRAPPIST-1 с семью землеподобными планетами Фото и Видео
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12:47
Из горящей квартиры в Приморье спасли женщину
12:36
Волна митингов прокатилась по Владивостоку в феврале
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Школьники отметили День защитника Отечества соревнованиями по стрельбе и тематическими викторинами Фото
12:14
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Во Владивостоке в понедельник произошло 98 аварий Эксклюзив
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Дмитрий Рогозин: Нужно развивать в Арктике малую атомную энергетику
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11:34
Во Владивостоке в ДТП с участием грузовика серьезно пострадал автолюбитель Эксклюзив
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В Приморье ловят «нелегалов» Фото
11:18
Правоохранительные органы проверили общежития Владивостока на наркотики Видео
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Закон о гуманном отношении к животным будет рассмотрен Госдумой в мае
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Во Владивостоке суд отпустил фигуранта дела о расхищении миллиарда, выделенного на подлодку "Нерпа"
10:47
Глава ВТБ дал прогноз курса рубля к доллару в 2017 году
10:45
Жительницу Владивостока ищут через программу «Жди меня» Эксклюзив
10:33
Во Владивостоке введут запрет на стоянку ТС Фото
10:28
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
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Актер Николай Караченцов попал в аварию
10:09
Владивостокцы не спешат прощаться с активным зимним отдыхом Видео
09:59
В Приморье зафиксировано 13 возгораний
09:48
«Налог на тунеядство»: последние новости
09:38
Приморец сядет за изготовление и хранение наркотиков
09:27
Ольга Голодец: Школьный учитель должен быть не ментором, а помощником
09:17
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
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Гороскоп на 28 февраля
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

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4089 (28) от 28 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Клиент настроен на пюре с котлетой
«Адмирал» в Сибири не выплыл
По краю пройдет чудотворная икона
Россиян приглашают на онлайн-уроки русского языка
Городские ветераны отметят юбилей своего совета
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
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Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Новости

Россиян приглашают на онлайн-уроки русского языка

Подготовиться к Тотальному диктанту можно будет на бесплатных онлайн-курсах.

Ближайший урок грамотности на тему «Гласные О, Е после шипящих / Знаки препинания при определениях» пройдет 1 марта. «Премьера» каждого занятия идет в прямом эфире, и любой участник может задавать преподавателю уточняющие вопросы и получать на них компетентные ответы.

– Новые темы будут появляться каждую среду и будут доступны вплоть до 8 апреля (дата проведения Общероссийского диктанта). Программа курсов разработана с учетом специфики уникального текста, специально написанного для диктанта 2017 года, особое внимание будет уделяться правилам и сложным случаям. Разработкой курсов занимается экспертный совет фонда «Тотальный диктант», – сообщили в пресс-службе края со ссылкой на организаторов.

Все видеоматериалы доступны по ссылке totaldict.ru/education/online/. Если вы пропустите онлайн-трансляцию, можете посмотреть урок в повторе.

После диктанта состоятся еще три занятия – онлайн-разбор текста Тотального диктанта – 2017.

– Статистика прошлых лет позволяет с уверенностью говорить, что курсы качественно повышают уровень грамотности: часты случаи, когда люди, ежегодно посещая курсы, улучшали свои оценки за Тотальный диктант с двоек до четверок-пятерок. И, конечно, цель этих занятий не сводится сугубо к подготовке к диктанту. Диктант раз в год, а говорить и писать правильно нужно каждый день, – подытоживает директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Автор : Отдел новостей «В»

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Городские ветераны отметят юбилей своего совета

Завтра, 1 марта, во Владивостоке пройдут торжественное собрание и праздничный концерт в честь 30-летия городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

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