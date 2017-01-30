По краю пройдет чудотворная икона

Во Владивосток прибыла копия чудотворной иконы Божией Матери «Призри на смирение» – из Свято-Введенского монастыря, что находится в Киеве.

До 1 марта она будет находиться в Покровском кафедральном соборе, затем – в Успенском, Порт-Артурском и других храмах Владивостока. Также с 15 по 28 марта чудотворная икона будет путешествовать по Приморью, сообщает портал «ВестиПрим».

По информации пресс-службы Владивостокской епархии, список иконы «Призри на смирение» Свято-Введенского монастыря в Киеве по преданию был написан некой княгиней, принявшей схиму под именем Марии. После 1917 года икона оказалась на хранении у протоиерея Бориса Квасницкого. В 1937 году его репрессировали. Перед своим арестом Квасницкий успел передать икону духовной дочери – послушнице Введенского монастыря монахине Феофании, которая хранила святыню целых 55 лет. Когда в 1961 году обитель разогнали, монахиня Феофания с остальными матушками переселилась во Флоровский монастырь в Киеве, где на протяжении 30 лет хранила святую икону у себя в келье, там и случилось первое чудо: икона исцелила глухонемую девочку. В 1992 году схимонахиня Феодора передала икону в дар только что открывшемуся Свято-Введенскому монастырю.

Об этой иконе снят документальный фильм «Киевское чудо». Перед иконой Божией Матери «Призри на смирение» молятся Пресвятой Богородице о даровании смирения и покаяния как за себя, так и за грешников, не желающих раскаиваться и оттого страдающих болезнями и духовными тяготами.