Городские ветераны отметят юбилей своего совета

Завтра, 1 марта, во Владивостоке пройдут торжественное собрание и праздничный концерт в честь 30-летия городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Местом проведения праздничных мероприятий, организованных администрацией Владивостока, станет Дом офицеров флота.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в полдень начнется торжественное собрание, на котором ветеранов поздравят с праздником, самым активным вручат заслуженные награды. В этот день также планируется подвести итоги общегородского конкурса на лучшую поздравительную открытку, который проходил среди общеобразовательных учреждений приморской столицы. Победителю вручат памятный подарок и диплом, уточнили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

Гостей праздника ждет насыщенная и интересная программа: выступление лучших творческих коллективов и исполнителей Владивостока, выставка фотографий и многое другое.

Вход свободный.