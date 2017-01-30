Эгершельд подключают к временной схеме теплоснабжения

На улице Станюковича во Владивостоке продолжаются инженерно-геологические изыскания. Специалисты вырабатывают технические решения по возведению подпорной стены.
Кроме того, сотрудники ООО «НТС-Групп» завершают монтаж временной теплотрассы. Сегодня, 28 февраля, начнется подключение временной схемы теплоснабжения на Эгершельде.
Как сообщили в филиале «Приморской генерации» АО «ДГК», работы по подключению нового трубопровода к действующей схеме теплоснабжения будут проведены в течение суток – с 8 утра 28 февраля до 8 утра 1 марта. Это позволит обеспечить потребителей, проживающих на Эгершельде, теплом и горячим водоснабжением по временной схеме, в то время как строители смогут приступить к восстановлению участка основной тепломагистрали.
Напомним: 14 февраля на строительной площадке жилого комплекса на улице Станюковича произошло обрушение подпорной стены. В результате обвала частично разрушена дорога и повреждена теплотрасса.
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