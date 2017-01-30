От возложения венков до солдатской каши

Торжественно и душевно отметили во Владивостоке 23 Февраля – День защитника Отечества.

Праздник, организованный администрацией Владивостока совместно с ТОФ, уже по устоявшейся традиции начался в краевом центре с церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» и стеле «Владивосток – город воинской славы».

В акции приняли участие ветераны, военнослужащие, исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Лобода, председатель городского Совета ветеранов Сергей Кондратенко, представители депутатского корпуса, воспитанники военно-патриотических клубов, курсанты, студенты, школьники и общественность.

Затем на площади Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке началась выставка военной техники и вооружения. Дети и любопытствующие взрослые могли ознакомиться с представленными экспонатами и сфотографироваться на их фоне. Здесь же всем желающим предлагали отведать солдатской каши из полевой кухни. Между прочим, за несколько часов было подано 1500 порций каши и горячего чая.

А затем праздник переместился на набережную Спортивной гавани, где прошел праздничный концерт «Защитникам Отечества посвящается».

Лучшие творческие коллективы и исполнители приморской столицы подарили собравшимся песни – русские народные, патриотические, лирические… Послушать артистов на площадку амфитеатра пришли десятки людей, многие подпевали исполнителям и поддерживали всех выступавших бурными аплодисментами.

К слову, поздравить Владивосток вышли на сцену и совсем маленькие артисты – ребята из детской творческой студии «Стрекоза», которые исполнили несколько произведений – «Тихо в океане Тихом» и «Битва под Москвой».

Концерт стал завершающей точкой празднования Дня защитника Отечества, а накануне 23 Февраля, напоминает пресс-служба администрации Владивостока, в Доме офицеров флота прошло торжественное собрание, посвященное этому празднику. Собравшихся военнослужащих и ветеранов, воспитанников военно-патриотических клубов и представителей общественности поздравил Константин Лобода:

– Сегодня мы говорим слова благодарности нашим ветеранам, а также поздравляем защитников Отечества, стоящих сегодня на страже рубежей страны. Спасибо вам за вашу силу и мужество, за то, что посвятили себя служению Родине, – обратился к присутствовавшим исполняющий обязанности главы Владивостока. – Служение Родине, закону, долгу – это почетная миссия. Осуществить ее по силам только настоящим мужчинам, патриотам, профессионалам военного дела, которые обладают мужеством, высокими моральными и нравственными качествами. Уверен, что все присутствующие в этом зале являются надежной опорой для своих близких, друзей и коллег. От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов на службе и в работе, счастья и благополучия!

За добросовестное исполнение воинского долга, успехи в боевой подготовке, высокий профессионализм и дисциплинированность Константин Лобода вручил военнослужащим благодарственные письма и подарочные книги о Владивостоке.

Как отметил командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, сегодня, как и прежде, военнослужащие нашей страны вносят огромный вклад в безопасность в разных районах планеты – участвуют в миротворческих операциях и международных учениях, несут боевое дежурство на дальних рубежах, достойно защищают интересы России.