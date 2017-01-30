Минус 60 – полет нормальный

Новый уникальный вертолет, способный работать в условиях Арктики, получила в свое распоряжение морская авиация Тихоокеанского флота.

Арктический транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВА собирается на заводе в Улан-Удэ. Именно оттуда новую машину перегнал экипаж к месту постоянной дислокации в Елизово на Камчатке, сообщила пресс-служба ТОФ. В общей сложности вертолет совершил шесть перелетов протяженностью более 4000 км.

Новая машина будет выполнять задачи в арктической зоне ответственности Тихоокеанского флота. Ми-8АМТШ-ВА имеет ряд конструктивных особенностей, обеспечивающих возможность его эксплуатации в условиях низких температур. На вертолете установлена не имеющая аналогов система оперативного запуска двигателей при температурах до -60°С при автономном и безангарном базировании машины, работающая от вспомогательной силовой установки.

Также вертолет оснащен новым пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием, которое позволяет в автоматическом режиме осуществлять полет по заранее проложенному маршруту и выходить на заданную точку.

Дальность полета винтокрылой машины превышает 1400 км, а продолжительность – более семи часов.