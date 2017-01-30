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«Адмирал» в Сибири не выплыл

Вся надежда на домашние матчи
«Адмирал» в Сибири не выплыл

В Континентальной хоккейной лиге России началась борьба за Кубок Гагарина. Она ведется по олимпийской системе, когда выбывают проигравшие четыре матча. Первыми соперников у себя дома принимали команды, занявшие более высокие места в основном первенстве.

«Адмирал» провел две стартовые встречи на выезде в Омске. Дома, как известно, и стены помогают. Поэтому эксперты ставили на омский «Авангард». Однако корреспондент «В» отмечает, что наши земляки не стушевались на сибирском льду и играли на равных с более сильным соперником. Пусть и проиграли, но это не обидный промах.

Игра на семь периодов

22 февраля «моряки» начали играть уверенно, стараясь атаковать при первой же возможности. Правда, опасных моментов не создавал поначалу никто. Первая же голевая подача хозяев превратилась в гол: приморцами было проиграно единоборство в своей зоне и омичи пробили ворота Игоря Бобкова – 1:0.

В начале второго периода «моряки» получили отличный шанс – более минуты двойного большинства (три полевых игрока против пяти). Увы, кроме попадания в штангу сибиряков, ничем спортсмены Владивостока не отметились. Зато забили в равных составах: Максим Казаков мощно ударил от синей линии в дальний угол – 1:1.

Третий период сибиряки провели в сплошных атаках, наглухо перехватив инициативу. «Моряки» доблестно отбивались, несколько раз приморский вратарь играл просто потрясающе, спасая команду в безнадежных ситуациях.

В первом овертайме битва продолжилась атаками с обеих сторон, но с территориальным преимуществом сибиряков. Во втором овертайме противники обменялись попаданиями в штангу. Здесь наиболее запомнился момент в концовке пятого периода, когда «Адмирал» играл вчетвером: удалили Артема Земченка за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

К сожалению, в начале третьего дополнительного периода (на 106-й минуте игрового времени) «Авангард» забил нам второй гол – 2:1.

Удаление главного тренера «моряков»

Второй поединок 24 февраля был уже не столь впечатляющим: «Адмирал» на равных бился только два первых периода.

Однако стартовый отрезок «моряки» провели по-хозяйски, с небольшим преимуществом. Умудрились и забить, и пропустить, играя в большинстве. Вначале повели хозяева, реализовав выход один на один с нашим вратарем, – 1:0.

Через полторы минуты счет стал равным. Это Земченок подкараулил отскок шайбы от клюшки соперника и бросил на дальнюю штангу – 1:1. На последней минуте периода приморцы вышли вперед, снова отличившись в большинстве. На сей раз Вадим Краснослободцев ловко подставил клюшку под бросок Виктора Александрова – 1:2.

Омичи ответили в начале второго периода, также отличившись в большинстве: шайба летела от синей линии в девятку – 2:2.

После этого «моряки» геройски отбились в меньшинстве и вновь повели в счете. Краснослободцев изумительным пасом вывел Казакова один на один с вратарем сибиряков, и наш форвард красиво разобрался с голкипером – 2:3. Те вновь отыгрались в большинстве. В этом эпизоде хозяева впятером обыграли троих спортсменов Владивостока – 3:3. Разозленный наставник «Адмирала» Александр Андриевский в этот момент в сердцах бросил бутылку с водой на лед, за что получил удаление до конца матча. Некоторые СМИ предполагают, что это был бросок в одного из арбитров матча, но по видеотрансляции игры этого нельзя утверждать.

На старте третьего периода случилось удаление Андрея Сигарева. «Авангард» воспользовался большинством и вырвался вперед – 4:3. За девять минут до сирены «ястребы» отличились в пятый раз. И на этот раз впервые в равных составах – 5:3. За пять минут до финального свистка наши соперники оформили окончательный счет матча – 6:3.

– Ребята старались, особенно в первые два периода, – отметил на послематчевой пресс-конференции второй тренер «Адмирала» Максим Спиридонов. – Потом нас подвели удаления: они стали ключевым фактором игры. Омск этим воспользовался. В открытый хоккей с «Авангардом» играть не стоит. Мы из-за травм потеряли пару хоккеистов, плюс подустали, плюс удаления наслоились и сломали игру. Где-то, конечно, концентрацию потеряли, ошибки пошли. Дома постараемся сыграть в свой хоккей, навязать его – дисциплинированно отработать, больше бросать. Надеюсь, нам поможет поддержка трибун.

– Противостояние пары «Адмирал» – «Авангард» самое непредсказуемое, – комментирует заслуженный тренер России Сергей Гимаев игру «Адмирала» и «Авангарда». – Интрига может получиться, потому что «Авангард» не так хорош, как ожидалось. Омск уверенно занял второе место в основном первенстве, выиграл свой дивизион, но в концовке… «Авангард», конечно, фаворит в этой серии, никаких сомнений нет. Но разница в классе между «Авангардом» и «Адмиралом» не настолько большая, как кажется. «Адмирал» в числе самых молодых команд из тех, что вышли в плей-офф. Но она не очень жесткая. Хотим мы этого или нет, а задачу-минимум – попадание в плей-офф – «Адмирал» решил. Сейчас дальневосточники будут более раскованны…

P.S. В это воскресенье «Адмирал» на своем льду принимал «Авангард». В третьей игре четвертьфинала «моряки» обыграли омичей со счетом 4:3. Об этой игре «В» подробно расскажет в следующем номере. 

 

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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