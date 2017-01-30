За продуктами на праздничный стол – на городскую площадь

В преддверии празднования 8 Марта во Владивостоке развернется общегородская продовольственная ярмарка.

Как сообщили в пресс-службе администрации приморской столицы, на центральной площади города можно будет приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мед, соленья, кондитерские изделия и другие продукты к праздничному столу.

Праздничная ярмарка будет работать с 10 до 17 часов.