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Экономика

Спрос на услуги общепита снизился на 10 процентов

Выручка ресторанов и аптек существенно сократилась во второй половине 2016 года, зато у продавцов одежды и бытовых услуг оборот вырос. Об этом говорят данные исследования компании «Магазин Магазинов», с которым ознакомились «Известия». Эксперты связывают изменения в потребительском поведении с лучшей маркетинговой стратегией продавцов и неизбежностью трат на ту же одежду – в отличие от походов в рестораны.

По данным исследования, за второе полугодие 2016 года спрос на услуги ресторанов и кафе в России упал на 10 процентов.

«Рестораторам не удалось компенсировать это даже ростом цен. В результате ретейлеры данного сегмента фиксировали падение выручки в рублях на фоне роста цен», – отмечено в исследовании.

Также сократились на 8 процентов продажи товаров медицинского назначения. Во всех остальных сегментах ретейла спрос начал расти. При этом в восьми сегментах (одежда, обувь, продукты питания, товары для детей, товары для дома, бытовая техника и электроника, парфюмерия и косметика, услуги) происходил как рост цен, так и рост объемов продаж (в единицах продукции). Больше всего спрос вырос на услуги (например маникюр, бытовые услуги и т.п.) и одежду (+18 и +5 процентов соответственно).

Количество новых ресторанов и кафе при этом ощутимо выросло. По данным исследования, во втором полугодии 2016-го было открыто 105 новых торговых точек и закрыто всего 19. Аптек было открыто 99, причем ни одну из уже работающих не закрыли. Для сравнения: в сегменте «одежда» было открыто 139 новых магазинов против 91 закрытого. Точек по профилю «услуги» было открыто 336, а закрыта 121.

Прирост точек общепита обеспечили в первую очередь заведения мини-формата и стритфуд, добавили в компании.

Вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров Вадим Прасов признал, что за последние несколько лет доходы ресторанов, особенно с высоким средним чеком, заметно упали. На смену им пришли заведения с демократичными ценами, чья экономика строится на интенсивном потоке посетителей, а не на высоких ценах. Такие проекты оказались достаточно успешными в сегодняшних реалиях, поэтому удачный опыт многие хотят повторить.

– Тучные времена в ресторанном бизнесе позади. Последние несколько лет, не самые удачные для российской экономики, отразились и на бюджетах, которые гости готовы тратить. Такие расходы попадают в семейном бюджете под сокращение первыми, если возникают какие-то финансовые проблемы, – описал ситуацию Вадим Прасов «Известиям».

Продавцы медицинских товаров также сообщили о заметном падении продаж. Как признался директор сети «Интероптика» Евгений Веселов, последний квартал прошлого года стал крайне болезненным для отрасли – рост продаж практически прекратился.

– И в крупных городах, и в регионах все стонали, удивлялись: где люди, где деньги? Ситуация кризисная, люди начинают тратить меньше денег на продукты не первой необходимости, выбирают более дешевые товары. Говорят, что на здоровье не экономят. Оказалось, что экономят, но несколько меньше, чем на отдыхе и походах в ресторации, – сообщил эксперт.

Автор : Отдел экономики «В»

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