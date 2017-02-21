«Луч-Энергия» бьется в товарищеских матчах

Футболисты «Луча-Энергии» 21 февраля в рамках второго учебно-тренировочного сбора в Турции провели товарищеский матч. В анталийском городке Лара соперником «желто-синих» стал клуб из первой лиги Казахстана «Жетысу».

Несмотря на явно проверочный (своих возможностей) характер встречи, обе команды всерьез бились на поле. Счет говорит сам за себя. «Луч» победил со счетом 2:1. Однако справедливости ради отметим, что уровень соперника явно ниже.

– Сегодня играли с очень хорошей, организованной командой, которой руководит опытный квалифицированный тренер Дмитрий Огай, – рассказал по итогам встречи главный тренер АФК «Луч-Энергия» Константин Емельянов. – В первом тайме мы имели больше моментов для взятия ворот. Несмотря на один забитый мяч в первой половине встречи, могли забить и второй. Во втором тайме «Жетысу» сделал ряд замен, практически полностью поменяв состав, что положительно сказалось на их игре. К сожалению, пропустили несложный гол со стандарта, хотя сам стандарт был по ошибке назначен в нашу сторону. Мы также освежили игру заменами и в итоге довели матч до победы. Понравились самоотдача и желание ребят. Второй сбор начали с усиленных нагрузок, поэтому сегодняшний матч провели, можно сказать, на морально-волевых качествах. Очень радует, что, несмотря на тренировочный характер февральских матчей, команда показывает результат и бьется за победу.

В заключение добавим, что в нашей команде голы забили защитник Юрий Коломыц на 27-й минуте и Иван Столбовой на 67-й минуте.