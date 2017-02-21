Две минуты стойкости

​Дню защитника Отечества был посвящен городской чемпионат, проведенный во Владивостоке Межрегиональной общественной организацией «Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу».

Общее руководство подготовкой соревнований взяла на себя администрация Владивостока, что, по словам главного судьи соревнований Константина Грицаенко, позволило провести спортивное мероприятие на высоком представительском уровне.

– Городские состязания очень важны, они позволяют молодым спортсменам набраться мастерства, а более опытным – выяснить, кто лучше, чтобы победителей выставить на следующие соревнования, – отметил он.

Чемпионат Владивостока по джиу-джитсу проходил сразу в двух дисциплинах: Ne-waza (борьба) и Kakuto kumite (полноконтактные поединки). Самым младшим участникам на день соревнований исполнилось по 14 лет.

– Было проведено множество красивых техничных боев, причем не только в финальных поединках. Уровень подготовки у спортсменов, включая новичков, достаточно хороший, и очень важно поддержать их боевой дух. Что и было сделано администрацией Владивостока, организовавшей этот чемпионат и предоставившей наградной фонд.

По словам тренеров, лучше всего начинать заниматься единоборствами в возрасте 10 лет, тогда можно будет достичь выдающихся результатов, вплоть до олимпийских медалей.

– Победить в джиу-джитсу несколько сложнее, чем в других единоборствах. Закончить победу нокаутом здесь почти невозможно: спортсмены экипированы в защитные маски, руки и ноги тоже защищены – вот и попробуйте пробить такого «рыцаря в латах», – рассказывает Валерий Камильских, тренер СК «Воин». – Схватка длится две минуты, и за это время спортсмену нужно полностью выложиться и предельно сконцентрироваться, чтобы одержать победу.

К слову, воспитанники «Воина» провели несколько зрелищных поединков, особенно запомнился золотой бой Рамиса Асадова, победившего не столько по очкам, сколько за явным преимуществом, его соперник просто физически не мог противостоять натиску.

– Соперник был достойный, просто я был уверен в себе и чувствовал, что одолею его и морально, и духовно, и физически. К тому же меня активно поддерживали товарищи по команде, так что проиграть просто не имел права, – признался Асадов.

В более спокойной, если не сказать вдумчивой, манере закончил свой бой золотой медалист Антон Шумейко (СДЮСШ единоборств Владивостока), которому достался соперник намного выше ростом и, соответственно, более длинными руками.

– Одолеть его было непросто, поэтому по совету тренера использовал тактику контратак, выискивая слабые места в защите и пытаясь заставить соперника совершить ошибку. Таким образом, удалось нанести четыре точных и мощных удара, которые и решили исход поединка. Став чемпионом города в своей подгруппе, собираюсь принять участие в соревнованиях уровнем повыше. Хотелось бы отметить, что благодаря поддержке администрации Владивостока у нас в городе действует специализированная детско-юношеская спортивная школа, воспитанники которой постоянно завоевывают медали на различных соревнованиях.

– А все потому, что подготовку к каждому соревнованию мы начинаем заранее, – подключился к разговору Валерий Гусев, тренер муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки СДЮСШ единоборств Владивостока. – Ведь важна не только физическая или тактическая подготовка, но и психологическая. Для этого проводим беседы со спортсменами, настраивая их на бой. Поэтому на татами они выходят без суеты и паники. А по окончании соревнований разбираем со спортсменами каждый проведенный бой, особое внимание уделяем новым или незнакомым приемам, которые использовали соперники, чтобы выработать технику противодействия.

За ходом каждого поединка пристально следили по три арбитра, которые мгновенно прерывали схватку, если замечали нарушение правил.

– Позиция федерации джиу-джитсу однозначна: количество травм должно быть сведено к минимуму, – уточнил Игорь Сирота, судья соревнований. – Среди участников много подростков, и наша задача – сохранить их здоровье. Дети не должны быть травмированы, несмотря на то что во время поединков наносится очень много ударов. При этом на каждом чемпионате дежурит бригада скорой помощи.

Врачам скорой приходилось оказывать медицинскую помощь поверженным спортсменам, но серьезных травм действительно не было.

– С такой серьезной защитой, как у спортсменов джиу-джитсу, повредить здоровье крайне сложно. К тому же все ребята тренированные, знают, как избежать травм, – считает Роман Давыденко, врач скорой помощи.

– Максимум, что было серьезного, – сбивали дыхание спортсменам, – объясняет Роман Давыденко. – Поэтому нам надо было помочь сделать первый вдох и все. Половину обратившихся за помощью мы вообще просто словом вылечили. И вон, посмотрите, как они теперь по залу бегают – не остановишь! Тем не менее наше присутствие на соревнованиях обусловлено регламентом чемпионата, и администрация города неукоснительно это условие выполняет.

Кстати, хоть чемпионат города и был приурочен ко Дню защитника Отечества, на татами выходили и представительницы прекрасной половины, причем выступали также в двух дисциплинах и проводили красивые бои.

Победители турнира получили памятные подарки и медали от администрации Владивостока и разошлись по своим спортивным клубам – готовиться к новым соревнованиям.

Справка «В»

Джиу-джитсу – искусство рукопашного боя, основным принципом которого является мягкая, податливая техника движений. Появилось в Японии в XVI веке в качестве общего названия всех видов рукопашного боя без оружия.



