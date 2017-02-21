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Владивостокская крепость: новые условия аренды

Администрация приморской столицы выставила на аукцион объекты Владивостокской крепости на совершенно новых условиях: теперь ряд объектов можно будет использовать на безвозмездной основе, сообщили в пресс-службе мэрии.

Среди них – знаменитые форт Поспелова и Назимовская батарея, форты № 3, 5 и 6 в районе Седанки, Тигровая батарея в центре Владивостока, объекты форта № 7 в районе «Зари» на улице Лесной, форт № 11 на мысе Тобизина и многие другие.

Первый аукцион на право безвозмездного пользования состоится 22 марта. Заявки можно подавать до 15 марта. На этот аукцион выставлено 7 лотов. Второй запланирован на 23 марта. Заявки принимаются также до 15 марта. На аукцион выставлено 11 лотов.

На аукционе предметом торга будет покупка права аренды, которая зависит от оценочной стоимости объекта. Для примера: начальная цена права договора безвозмездного пользования объектами форта Поспелова – 465,7 тыс. рублей.

Большая часть сооружений – интереснейшие музейные и туристические объекты со своей историей и колоритом. Многие из них – фактически готовые видовые площадки, откуда открываются великолепные виды на полуостров Муравьева-Амурского и остров Русский.

Решение о безвозмездном пользовании принято в администрации Владивостока на основании того, что объекты требуют значительных капитальных вложений. Чтобы объекты крепости были сохранены и обрели новую жизнь, необходимо привести их в порядок, создать инфраструктуру, при необходимости провести реставрационные работы.

По мнению специалистов, новые условия и возможность безвозмездного пользования может повысить интерес предпринимателей к объектам крепости. Срок действия договора – 5 лет.

При этом все объекты Владивостокской крепости являются памятниками истории и культуры, что накладывает на потенциальных пользователей определенную законом обязанность по обеспечению сохранности данных сооружений и предоставления возможности доступа к данным объектам для их осмотра. В аукционных документах четко прописаны также разрешенные виды деятельности: организация культурных мероприятий, туристско-экскурсионной деятельности, музей, офис, оказание социально-бытовых услуг, деятельность в области спорта, услуги общественного питания, склад, за исключением использования объекта под склад взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта, его фасад, территорию, и объектов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения.

По данным пресс-службы мэрии, в муниципальную собственность было передано 103 объекта недвижимости, которые входят в состав 33 объектов Владивостокской крепости (фортов, укреплений, опорных пунктов, батарей, пороховых погребов). На сегодня в пользовании находятся 27 объектов, входящих в состав 14 фортификационных объектов Владивостокской крепости.

Аукционы проводятся по адресу: Владивосток, Партизанский проспект, 3, каб. № 8 (аукционный зал МКУ «АПМЗН»). Справки по телефонам: 8 (423) 244-60-16, 245-40-85, МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости».

Автор : Отдел новостей «В»

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