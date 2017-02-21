Почтовый переулок избавляется от новодела

К сносу одного из самых скандальных самостроев последних лет – многоэтажки в Почтовом переулке во Владивостоке приступил подрядчик, сообщили в пресс-службе края.

В присутствии судебных приставов был срезан замок на воротах, преграждающих вход в самострой, и рабочие с инструментами прошли внутрь – так начался снос незаконной постройки, самовольно возведенной возле объекта культурного наследия – усадьбы Смитов, а в народе просто дома Элеоноры Прей, прославившей Владивосток на весь мир своими письмами.

Как отметил руководитель инспекции государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаил Заиченко, эта история началась в 2012 году, когда застройщик, ООО «Технопарк», получил разрешение на реконструкцию двухэтажного гаража площадью 170 квадратных метров. В процессе строительства застройщик самовольно увеличил этажность здания и возвел семиэтажную постройку в отсутствие разрешительной документации. Инспекция госстройнадзора неоднократно штрафовала нелегитимную стройку. Общая сумма штрафов, наложенных на застройщика, составляет более семи миллионов, но это не останавливало ООО. Спор о легитимности стройки долгое время решался в судебных инстанциях, и вот справедливость восторжествовала – все решения суда были на стороне госстройнадзора. Был найден подрядчик, и снос начался.

По сути, это, подчеркивают специалисты, прецедент в истории региона, манифест против точечной застройки, который позволит сохранить исторический центр города.

Все затраченные на демонтаж деньги, в том числе на разработку проекта, будут взысканы с застройщика. По словам представителя подрядчика, заместителя директора компании «Восточные ворота» Игоря Феоктистова, условия плотной городской застройки, стесненная площадка и непосредственная близость памятника архитектуры не позволяют применить крупногабаритную технику, поэтому здание будет разбираться в ручном режиме изнутри. В соответствии с госконтрактом на демонтаж отведено 90 суток.