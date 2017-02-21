Медэкспертиза для пьяных водителей – за их счет

Поправки в систему проведения освидетельствования автомобилистов на алкоголь и наркотики планирует утвердить Государственная дума.

Об этом заявила директор департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства здравоохранения РФ Оксана Гусева, сообщает портал «Владмедицина» со ссылкой на информагентство «Москва». Сейчас одна процедура обходится бюджету в две-три тысячи рублей.

– Пациент, проходящий медицинское освидетельствование в случае задержания его при вождении транспортного средства в состоянии опьянения, при положительном результате обязан оплатить все расходы медицинской организации, которые она понесла при проведении экспертизы, – заявила Гусева в ходе круглого стола «Алкогольный вклад в смертность населения трудоспособного возраста и демографическую ситуацию в России. Пути решения», проходившего в Госдуме.

На этой же встрече обсудили еще ряд актуальных проблем, связанных с употреблением алкоголя. Так, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин поднял вопрос о медвытрезвителях и об оказании медпомощи россиянам, получающим травмы в состоянии алкогольного опьянения.

– В стране примерно 30–32 тысячи человек замерзают и умирают по причине неоказания им помощи. Находясь в беспомощном состоянии, будучи дезориентированными, они гибнут, являясь объектами нападений, – подчеркнул он. – Сейчас мы проводим экономические расчеты: сколько стоит государству та инвалидность, которую получают пациенты при тяжелых обморожениях и ампутации конечностей. Это колоссальные деньги для страны.

Депутат предложил создать рабочую группу по решению этой проблемы.

Напомним, что в начале 2016 года Минздрав утвердил единый порядок проверки граждан на состояние опьянения. Впервые врачам при вынесении заключения разрешили учитывать клинические признаки опьянения наряду с показаниями алкотестера. При этом медработников обязали брать анализ мочи или крови гражданина, для того чтобы исключить состояние наркотического опьянения.

Согласно статистике, примерно треть всех водителей, которых сотрудники ГИБДД заподозрили в опьянении, отказались проходить медицинское освидетельствование. За первое полугодие 2016 года по вине пьяных водителей произошло свыше 5,4 тысячи ДТП (итоги всего года еще не подведены).