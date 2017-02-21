А надо ли покидать зону комфорта…

– Учиться она не хочет. Ни одна дисциплина ей не дается. Нет у нее будущего, останется в деревне коровам хвосты крутить, – делает печальный прогноз брат. Он специально позвонил мне, чтобы я повлияла на сестру, старшеклассницу Елену, наставила ее на путь истинный, осветив блистательные перспективы после учебы в вузе.

А я задумалась: почему остаться жить в деревне считается неудачей, уделом только неспособных к наукам людей? И кто сказал, что получение диплома о высшем образовании непременно обеспечит блестящее будущее? При этом у ребенка никто не спросил, хочет ли он этого блестящего будущего.

Установка на получение высшего образования порой доходит до абсурда. Был у меня одноклассник Андрей, парень деревенский до мозга костей, из тех, кто любит труд на земле, охоту, рыбалку, баньку, шашлыки. Жизнь в квартире с удобствами его не прельщала. Он не представлял даже, в какой сфере экономики может пригодиться. В родном же поселке имел свой участок с домом, была любимая девушка и договоренности о работе – в общем, будущее на селе казалось ему понятным и желанным. Однако родители, горевшие желанием сделать из парня человека, отправили сына во Владивосток в надежде на блестящие перспективы. Но городская жизнь парня испортила: пару семестров спустя Андрея, непьющего и совсем незлобного, с треском отчислили за пьянство, дебоширство, систематические драки. С приказом об отчислении пришла и повестка в армию... Два года спустя Андрей вернулся в родной поселок, женился, окончил колледж и устроился на работу, о которой мечтал со школьной скамьи. Посмотрели бы сейчас на него одногруппники: авторитетный специалист, мастер на все руки, примерный семьянин и, вообще, хозяин своей жизни.

СМИ, Интернет, даже книги по саморазвитию талдычат одно и то же: надо покинуть зону комфорта, надо стремиться к вершинам, проходить всевозможные курсы обучения, и тогда жизнь заиграет новыми красками…

А может быть, не нужно себя истязать и просто находиться в своей зоне комфорта? Перестать глодать себя за отсутствие амбиций. Расслабиться и делать то, что любишь. Для процесса, а не для результата. Рожать детей, ездить на рыбалку или ремонтировать трансформаторы… Можешь даже стать авторитетом в своей области, знаменитым, пусть и в узких кругах. Если не станешь – хотя бы проведешь время с удовольствием и не потратишь свою жизнь на игры по чужим правилам.