В школе садоводов не ставят оценки. Но расставляют акценты

В городской школе садоводов, организованной при поддержке администрации Владивостока, завершился цикл лекций по цветоводству и ландшафтному дизайну, начатый еще в ноябре. Для многих дачников уже стало потребностью приходить по пятницам на занятия.

Проводилась учеба в административном здании на Ильичева, 15, где располагается, в частности, управление по исполнению программ поддержки населения администрации Владивостока, с которым Союз садоводов работает в тесном контакте.

– На занятиях школы слушатели могут не только научиться грамотному ведению дел в своем мини-хозяйстве, узнать о новых сортах и материалах, задать вопросы ученым и специалистам, но и пообщаться друг с другом на волнующие темы, обменяться опытом, поделиться излишками семян и другого посадочного материала, – рассказала Ольга Михалева, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации города. – Школа – это еще и своего рода клуб по интересам. Особенно радостно видеть среди слушателей семейные пары, маму с сыном или с дочерью – бывают и такие примеры, отрадно, когда заглядывают на огонек молодые люди. Это подтверждает, что садоводство сейчас снова на подъеме. Причем акцент делается на декоративный его аспект. Поэтому и в учебной программе именно эта тема вышла у нас на первое место.

Последнее занятие было посвящено хвойным породам, которые считаются основой ландшафтных композиций. Они поддерживают красоту ландшафта даже в стылые зимние месяцы, когда о живописности лиственных пород и цветов остается только вспоминать.

– Немало читала о выращивании своих любимых елей, туй, можжевельников, и лекции приходилось слушать об этом. Однако ведущая сегодняшнего занятия Регина Ким дала так много новых интересных рекомендаций, отметила такие важные нюансы, что теперь я настроена по-иному ухаживать за посадками, – поделилась впечатлениями Татьяна Андреевна. – Чувствуется, что лектор – профессионал в ландшафтном дизайне. Урок назывался «Красивый сад – своими руками». И мы теперь действительно готовы его создать. Спасибо Регине Викторовне, а также организаторам занятий за бесценные подсказки.

Тот, кто практически без пропусков посещал пятничную учебу, отметили разнообразие обсуждавшихся на ней тем, ориентацию на современный ассортимент и новинки рынка, практическую направленность школы. Перед слушателями выступили владельцы питомников из разных районов края, ученые Ботанического сада, цветоводы-коллекционеры. «Зарубками» на память исписан не один блокнот.

Дачные каникулы подходят к концу. Уже начался посев рассады овощей, идет подготовка к другой весенней работе.

– Сейчас самое время для того, чтобы подтянуться по овощеводству. Поэтому у нас начинает работу школа овощевода-дачника, где можно будет позаниматься в марте – апреле, – поделился планами председатель городского Союза садоводов Анатолий Беляков. – Организация этого цикла лекций стала возможна благодаря муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных организаций и развитие общественного партнерства», дающей возможность выиграть гранты таким объединениям, как наше. Сейчас завершается формирование программы учебы, и будет объявлено о месте, времени ее проведения и о конкретных темах занятий.

Свою оценку работе Союза садоводов Владивостока его члены смогут дать на конференции этой общественной организации, которая состоится в пятницу, 3 марта, по знакомому адресу: ул. Ильичева, 15, здание административно-территориального управления Первореченского района, конференц-зал. Одной из тем обсуждения станут формы сотрудничества Союза садоводов с городской администрацией.

Начало в 14 часов.