Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий

На улице Станюковича во Владивостоке продолжается прокладка временной теплотрассы. Специалисты установили бетонные опоры, на которые укладывают альтернативную теплосеть.

Смонтировано 70 % временного трубопровода. Об этом в ходе заседания оперативного штаба под руководством и.о. главы Владивостока Константина Лободы по ликвидации последствий обрушения подпорной стены и части дороги на улице Станюковича сообщили представители филиала «Приморской генерации» АО «ДГК».

По данным пресс-службы мэрии, подрядная организация ООО «НТС-ГРУПП» продолжает прокладку временной сети теплоснабжения. Планируется, что к концу этой недели работы будут завершены и специалисты определят сроки подключения обводного участка теплотрассы к основной сети теплоснабжения.

– Технология переключения с основной схемы теплоснабжения на временную потребует отключения теплоснабжения. Энергетики приложат максимум усилий, чтобы выполнить необходимые работы как можно скорее и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей. О времени начала работ будет сообщено дополнительно, – сообщили энергетики.

Кроме того, на объекте продолжаются инженерно-геологические изыскания. Специалисты вырабатывают технические решения по восстановлению разрушенной подпорной стены.

По информации руководителя Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Владимира Смотриковского, визуальный и инструментальный осмотр зданий в районе обрушения подпорной стены на улице Станюковича в течение недели не выявил видимых изменений в конструкции зданий и положении грунта.

– Динамика расширения трещин также отсутствует, но окончательно быть уверенными в безопасности окружающих строений мы сможем только по итогам работы геологов. Предварительные результаты исследований грунта уже переданы в научный институт, окончательные результаты станут известны после праздников, – приводит слова директора ДальНИИС пресс-служба края.

Владимир Смотриковский добавил: на следующей неделе, сразу же после завершения строительства временной ветки теплотрассы, начнутся работы по возведению подпорной стены.

– Стенку необходимо забетонировать, ведь она является контрфорсом для укрепления грунта. Эти работы займут до двух месяцев, их нужно завершить до окончания отопительного сезона, – уточнил эксперт.

Напомним, что 14 февраля на строительной площадке на улице Станюковича произошло обрушение подпорной стены. В результате обвала частично разрушена дорога и повреждена теплотрасса.