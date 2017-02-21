«Еруслан» нашел свое пристанище в Славянке

«Еруслан» покинул Амурский залив – аварийное, находящееся на грани затопления судно наконец-то отбуксировано в Славянский судоремонтный завод.

Напомним, что с конца января вокруг «Еруслана» сложилась напряженная обстановка: как только о существовании «корабля-призрака» рассказали СМИ, к судну потянулись сначала любители экстрима, а потом и сборщики металла. Они срезали с брошенного собственником судна буквально все, что можно и что нельзя…

Результат был печальным: как только лед в заливе начал проседать и ломаться, сухогруз стал уходить под воду. В конце прошлой недели только отчаянные усилия спасателей (они поставили на борт пластыри, прекратив поступление воды, и откачали то, что «Еруслан» уже набрал) не позволили ему затонуть.

Чтобы разобраться в причинах бед, обрушившихся на «Еруслан», и в том, как избежать катастрофических последствий, собирались совещания. На них, как сообщала пресс-служба края, отмечалось, что служба судебных приставов, которой было предписано обеспечивать охрану и жизнедеятельность судна, не выполнила свои обязанности и допустила на судно мародеров. Также упреки высказывались и в сторону администрации морского порта Владивосток, в акватории которого стоял «Еруслан» и чье бездействие привело к созданию чрезвычайной ситуации и угрозе экологического бедствия – на борту судна находилось полторы тонны топлива.

«Интернет-эксперты» уже предсказывали «Еруслану» превращение в подводную лодку в ближайшую неделю, но, к счастью, подобного исхода удалось избежать.

Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС края, «Еруслан» был отбуксирован судном-спасателем «Фотий Крылов» в Славянку. Буксировка заняла четыре часа, а сама операция длилась фактически целый день. Сначала ледокол обкалывал лед в акватории, затем аварийного «богатыря» взяли на буксир и поволокли к месту последней стоянки.

Сухогруз будет поставлен к причальной стене ПАО «Славянский судоремонтный завод», и решением его судьбы займутся компетентные лица.