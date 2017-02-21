Настоящий полковник. И Оле Лукойе

Как сбылась мечта актера Сергея Лисинчука

Первую премьеру в новом году в театре ТОФ – спектакль по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота» – зрители увидят 26 февраля. В главной роли Виктора Зилова – актер театра ТОФ Сергей Лисинчук.

И вылезает Витя Зилов…

– Сергей, насколько я знаю, роль Зилова – ваша мечта…

– Да. Еще когда был студентом института искусств, в 2002 году наш педагог курса заслуженный артист России Николай Тимошенко решил поставить отрывок из «Утиной охоты» и дал мне роль Зилова. И настолько репетиции проходили интересно, в такой доверительной и творческой атмосфере, что я просто заразился, можно сказать, ролью. Кроме того, в процессе работы Николай Петрович смог убедить меня, что Зилов – это современный Гамлет. Но мне эта роль больше импонирует, чем роль Гамлета. У Зилова те же самые переживания, что мучают принца датского, но в узнаваемых, близких реалиях… Скажу так: мужчины от 20 до 50 будут узнавать себя в Зилове во многих сценах.

– А тот факт, что роль Зилова играли весьма известные актеры, например в фильме «Отпуск в сентябре» Олег Даль, влиял на вас?

– Нет. Это разные герои, разные постановки. Режиссер фильма Виталий Мельников хотел от главного героя одного, наш режиссер Сергей Руденок от меня требует совершенно другого. Фильм советского времени остался классикой, и Даль там прекрасен, и наверняка кто-то будет сравнивать моего Зилова и его героя, но… Как нам кажется, мы Вампилова разгадали по-своему, иначе.

– И какой он, ваш Зилов?

– Мечущаяся натура. У него кризис среднего возраста, как сегодня любят говорить. Кстати, когда Олег Даль играл Зилова, ему было около 45 лет, Константин Хабенский тоже в возрасте за 40 вошел в эту роль, режиссер нашего спектакля Сергей Руденок настаивает, что нашему Зилову примерно 28 лет, а я же уверен, что он мой ровесник – ему 34 года. «Утиная охота» – одна из последних пьес Вампилова, он писал ее, когда ему было 32-33 года, так что и Зилову больше быть не может.

И мне кажется, что я даже в силу возраста понимаю, о чем хотел сказать Вампилов. Нет, это вовсе не значит, что другие актеры, игравшие эту роль, чего-то недопоняли, говорю только о себе. Вот говорят: сильный пол, сильный пол, но не зря же женщины живут дольше мужчин, в том числе и потому, что все душевные переживания, метания, психоэмоциональные кризисы женщины переживают открыто, а мужчины – так уж повелось – все запихивают в себя, держат в себе, именно потому, что существует стереотип про сильный пол. Иногда столь многое таится внутри, такой силы переживания, что человек не находит иного выхода – только уйти из жизни. Лишь бы не дать слабины.

А иногда… Когда все внутри кипит, когда держаться нет больше сил. Вот тогда прорывается вся мечущаяся натура наружу – вот откуда взрывы Зилова, выливающиеся то в пьянку, то в мужскую истерику. Вот мы и разбираемся по ходу спектакля, что же такое среднестатистический русский мужчина. Да, Вампилов писал в советских реалиях, но внутренне мужчины остались те же. С теми же проблемами и бедами.

Думаю, мужчины поймут. Меня вот больше пугает (улыбается), что не поймут женщины. Насколько могу, я оправдываю своего героя, но… Еще в начале работы над постановкой, когда готовы были еще только наброски первого акта, на репетицию пришла наш хореограф. Я смотрел в перерывах, как она оценивает поступки Зилова. Вы знаете, какое у нее было лицо? Она на меня смотрела с ненавистью: «Подлец, ну как ты можешь с женщинами так поступать?». Серьезно, хотя к Сергею Лисинчуку она прекрасно относится. И ведь это были еще только наброски будущего спектакля. Да что там! Вся наша женская часть актерского состава всерьез меня спрашивала: ну как ты оправдаешь его поступки, ведь он такая сволочь! Ну что могу сказать?.. Приложу все актерское обаяние, чтобы поняли меня женщины. Хотя, честно скажу, надежда на сильный пол – они поймут, многие оправдают.

– Как вы и роль Зилова нашли друг друга?

– Когда пришел в театр ТОФ в 2004 году, мы беседовали с главным режиссером Станиславом Мальцевым… Я рассказал, что еще в институте полюбил Зилова. На что Станислав Валерьевич ответил: да, план поставить «Утиную охоту» есть, но тебе еще рановато, давай подождем. И потом разговоры мы вели не раз. Я всегда говорил, что по-прежнему хочу досконально разобраться в этом персонаже, сыграть его, прочувствовать, понять, оправдать… И вот несколько лет назад примерно такой же разговор состоялся с Сергеем Руденком. Мы говорили несколько часов, спорили даже о том, что такое Зилов. В общем (смеется), всем режиссерам я закидывал удочку насчет «Утиной охоты», авось у кого и выгорит.

И вот недавно Станислав Мальцев включил в план постановки «Утиную охоту», а ставить ее доверил Сергею Руденку. И мне предложили роль Зилова.

– Вы кричали «ура»?

– Да! Я думал: значит, все не зря. И текущие потолки в гримерке, и поездки с концертами в весьма отдаленные части, и передвижения в неотапливаемых кунгах, и нехватка реквизита – все не зря.

Должен сказать, что этот персонаж – Зилов – обладает сильной энергетикой, очень действует на актеров. Были ситуации недавно, когда из меня буквально вылезал Витя Зилов и говорил неприятные вещи окружающим. Издержки профессии, понимаете…

Артист, который спасает

– А как вы вообще стали актером? Почему выбрали эту профессию?

– В школе много участвовал в самодеятельности, в командах КВН. А потом один человек, мнение которого мне было важно, весомо так сказал: да нет в тебе никакого таланта, искры божьей. Поверил ему, хотя и было больно. И решил поступать в институт МВД, все экзамены сдал удачно – сразу после подготовительных курсов.

И вот представьте. Лето. Июль. Я просыпаюсь дома, без пяти минут студент-юрист. И вдруг приходит мысль: есть же у нас институт искусств, у меня все документы собраны (как подавал в институт МВД, так и лежат), а попробую для смеха. Пришел. Первый тур прошел, второй прошел… Приезжают с дачи родители, я им говорю: я вот почти поступил в институт искусств, завтра третий тур, что делать? Посмотрели они на меня и сказали: ну, может, и правда не судьба тебе жуликов ловить, иди за мечтой. Я прошел и третий тур, стал студентом театрального факультета. И вот в профессии уже 17 лет. И о своем выборе ни разу не пожалел. Между прочим, мой одноклассник, с которым мы вместе поступали в институт МВД, уже подполковник. А я актер высшей категории и играю Зилова! Тоже в каком-то смысле полковник.

– Театр ТОФ выбрал вас или вы его?

– Сначала я его выбрал, причем еще в школе. Мы ходили на спектакли всем классом, как это принято, в разные театры. Что-то нравилось, что-то нет, но вот когда мы пришли на спектакль «Огни Парижа», он буквально запал мне в душу. Сказал однокласснику: «Вот если бы я стал актером, работал бы в этом театре!». А после учебы театр ТОФ принял меня. А самое интересное – потом играл в «Огнях Парижа» одну из главных ролей. Целых пять лет.

– В вашей жизни был такой удивительный эпизод – вы спасли человека от самоубийства.

– Да. История была такая. Я работал в прямом эфире ночного СМС-чата на канале «ОТВ-Прим». Во время одной из программ приходит СМС: в жизни все плохо, сейчас досмотрю ваш чат и сведу счеты с жизнью.

Я не знал, насколько правдивым было то сообщение, но оставить его без внимания не мог. Начал девушку, приславшую СМС, вовлекать в общение, даже уговаривать. А потом сказал: три дня подряд в театре ТОФ будут идти спектакли «Таланты и поклонники», «Чморик», «Огни Парижа». Приходите, посмотрите, я оставлю вам билеты на вахте, может быть, эти постановки что-то изменят в вашем отношении к жизни. А потом напишите в СМС-чат снова и скажите, стоит ли жить или нет… Билеты на спектакли я оставлял, и их забирали. СМС пришло: «Спасибо вам, смысл в жизни действительно есть, буду его искать». А примерно через полгода ко мне подошла девушка после спектакля и сказала: «Вы тогда меня удержали на краю, спасибо вам». Очень надеюсь, что у этой девушки и сегодня все хорошо.

– Недавно вы снялись в кино…

– Да, нам удалось снять прекрасный фильм «Уравнение с тремя неизвестными», премьеру которого покажем во время всероссийской акции «Ночь в театре», а еще мы стараемся выпустить его в прокат во Владивостоке и уже договорились с кинотеатром New Wave. Фильм этот стал для нас открытием во многих смыслах. Мы учились, как работать в кино, перебарывая театральные привычки. Работали над проектом в память о Владимире Журавлеве, актере театра ТОФ, именно он написал пьесу «Уравнение с тремя неизвестными», по ней был поставлен спектакль, а потом решили снять фильм. Когда началась работа над лентой, Владимир сам переписывал сценарий, менял его. А потом он скончался. И артисты, режиссер, вся группа решили завершить фильм – и мы сумели это сделать. Я выступил также в роли продюсера в этой картине. На мой взгляд, ничего подобного в нашем городе еще не снималось, да еще при таком уровне финансирования.

– Вы бы хотели, чтобы сын пошел по вашим стопам?

– Как он сам решит. Ни отговаривать, ни рекламировать свою профессию не стану. Пока ему только 3,5 года, недавно он впервые побывал в театре на утреннике (я уверен, что раньше трех лет ребенку в театре делать нечего) и наконец понял, чем же занимается папа. Теперь я у него – Оле Лукойе. Он понимает смысл моей работы, но профессию так называет – Оле Лукойе. Сейчас, бывает, дома репетирую Зилова, повторяю текст, иногда сыну адресую какую-то реплику. Он слушает, потом кивает: «А-а, ты сейчас Оле Лукойе!». Да, сынок, говорю, все верно…