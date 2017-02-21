Спорткомплекс ждет инвесторов

Спортивный центр в районе Снеговой Пади должен был стать гордостью Владивостока. Однако стройка стоит без движения уже не один месяц.

О судьбе физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на брифинге в администрации Владивостока журналистам рассказала заместитель директора муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» Светлана Фендрикова.

Просторная ледовая арена, трибуны на почти тысячу зрителей, зал спортивных единоборств, зал тяжелой атлетики и тренажерный зал, бассейн должны были стать местом притяжения не только жителей микрорайона, но и всех горожан. Однако в указанные сроки, к 2013 году, комплекс не распахнул свои двери для посетителей. Более того, дверей он тоже не дождался…

Договорились и… забыли

Строительство спортивного центра велось по заказу администрации Владивостока в рамках обустройства социальной инфраструктуры для нового жилого микрорайона Снеговая Падь. На возведение целого ряда социальных объектов, в том числе и спорткомплекса, из краевого бюджета была выделена субсидия, однако не в полном объеме. Так, в 2012 году муниципальному бюджету не было перечислено 306 млн рублей. Еще 77 млн рублей в том же 2012 году строители не успели освоить, и сумму вернули в краевую казну.

Администрация города, как и было предусмотрено в соглашении, обратилась к представителям краевых властей с тем, чтобы неосвоенные в 2012 году средства перекинуть на 2013 год. Однако «Белый дом» отказал в этом, мотивировав тем, что объекты соцкультбыта должны были достроить в срок – в 2012 году, к проведению саммита АТЭС, а в 2013 году средств в бюджете на эти цели не предусмотрено.

Таким образом, спортивный центр остался недостроенным, а 384 млн рублей так и не были перечислены администрацией края в городскую казну.

Мэрия подала иск в суд, чтобы истребовать эти деньги из краевого бюджета и достроить все-таки спорткомплекс, ведь люди его ждут. Но суд принял интересное решение: по причине того, что администрацией города «не соблюдены условия софинансирования», а именно город не израсходовал на стройке 340 тысяч рублей, мэрии отказано в выплате 384 млн рублей.

Как говорится, по форме – в русле закона. А по сути?

Дальспецстрой везде успел

Еще один фактор, из-за которого строительство ФОК пришлось остановить, – проблемы с генподрядчиком. В марте 2011 года правительством РФ был заключен договор с Дальспецстроем на возведение объекта под ключ, а также на разработку рабочей документации. На строительство подрядной организации был перечислен аванс – более 700 млн рублей. Именно столько стоил спорткомплекс по первоначальному проекту. Однако документ не предусматривал подведение сетей, благоустройство и ряд других необходимых работ, все это планировалось запроектировать чуть позже.

Из-за нарушений проектной документации (например объект в какой-то момент взяли и зеркально развернули) и сроков строительства подрядной организацией стройку пришлось остановить, а контракт с Дальспецстроем расторгнуть.

Вопросы взаиморасчетов Дирекции по строительству объектов ВГО и Дальспецстроя ушли в судебные инстанции. В итоге стоимость выполненных работ была оценена экспертами в 422 млн рублей. Неосвоенные средства (394 млн) строительная компания обязана была вернуть в городскую казну.

– К сожалению, возврата суммы придется ждать долго, – пояснила Светлана Фендрикова. – Ситуация у Дальспецстроя очень тяжелая, компаний, которым должен подрядчик, множество.

Между тем за последние три года администрацией Владивостока была проделана огромная работа по корректировке проекта. Добавили монтаж инженерных сетей, чтобы в спортивном комплексе были вода, тепло, электричество. Не забыли про благоустройство территории, паркинг. Также завершено юридическое оформление земельных участков под строительство (раньше часть из них была в ведении Минобороны). В декабре 2015 года документация получила положительное заключение государственной экспертизы.

В целом с учетом сетей и благоустройства стоимость комплекса выросла более чем в два раза – до 1,6 млрд рублей. Проект выполнен лишь на 28 проц. Денег на продолжение строительства нет.

Инвесторы, ау!

Мэрия рассматривает несколько вариантов решения проблемы.

– Можно просто продать недостроенный объект частным лицам, но тогда мы можем навсегда потерять этот физкультурно-оздоровительный комплекс, – объясняет Светлана Фендрикова. – Поэтому мы считаем оптимальным решением вопроса заключение концессионного договора с инвестором. Такой договор предполагает, что в достройке комплекса примет участие частный капитал. И тогда сможет некоторое время эксплуатировать его на своих условиях, но при этом объект останется в муниципальной собственности. По прошествии срока концессионного соглашения спорткомплекс вернется в ведение мэрии. Сейчас мы формируем условия соглашения, разрабатываем сроки, определяем уровень концессионной платы и т.д. Вопрос активно рассматривается, заинтересованность в продолжении строительства ФОК выразило несколько инвесторов. Возможно, в течение года концессионер найдется.

Если же подвижек не будет, то, вполне возможно, проект законсервируют до лучших времен. Хотя в мэрии настроены оптимистично, надеются, что будут выработаны приемлемые для всех сторон условия и город получит наконец-то прекрасный спорткомплекс.