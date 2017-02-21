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Какая она – сильная половина края

В Приморье «нарисовали» мужской портрет типичного жителя региона
Какая она – сильная половина края

Современный среднестатистический житель Приморья младше своей подруги на пять лет, зарабатывает почти в полтора раза больше нее и предпочитает жить в городской местности.

Накануне Дня защитника Отечества сотрудники Приморскстата составили портрет среднестатистического представителя сильного пола, проживающего в Приморском крае.

Итак, типичный приморец – это горожанин (76 % мужчин проживает в городской местности), ему 36,7 года, что на пять лет меньше возраста среднестатистической жительницы края.

Брак: выживает менее половины

В Приморье проживает 924,2 тыс. представителей сильного пола, или 48 % от числа жителей края.

При этом доля юного мужского населения в крае (до 15 лет) составляет 18 %, в трудоспособном возрасте (16–59 лет) находятся 67 % сильного пола, и 15 % мужчин в крае – пенсионеры.

Как отмечают в крайстате, в среднем в Приморье на 1 тыс. мужчин приходится 1,087 тыс. женщин. Но эта ситуация характерна для городских жителей (1,12 тыс. женщин на 1 тыс. мужчин), в сельской местности картина противоположная: здесь на 1 тыс. мужчин приходится 985 дам.

В органах ЗАГС в 2016 году было зарегистрировано 15,2 тыс. браков и 9,3 тыс. разводов, на 1 тыс. заключенных браков пришлось 610 разводов (в 2015 году – 561).

Опасный возраст после 47

Устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин наблюдается с 47 лет. Ухудшение соотношения полов происходит из-за высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте. Так, по предварительным данным, в 2016 году мужская смертность составила 14 тыс. человек (на 15 % больше, чем умерших женщин), из них 5,4 тыс. мужчин были в трудоспособном возрасте.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин в 2015 году в Приморском крае составляет 64 года (по России – 65,9). Этот показатель ниже, чем у женщин, на 10,6 года.

Работу не искали, но все равно трудоустроились

За 2016 год в государственные службы занятости населения Приморского края обратились в поисках работы 31,4 тыс. мужчин, из них нашли работу 19,2 тыс. (61 % обратившихся). После сокращения численности работников или ликвидации организаций состояло на учете на конец года 1 тыс. безработных мужчин (47% всех безработных, обратившихся по данной причине).

По данным выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное или высшее образование, из выпускников-мужчин 2010–2015 годов трудоустроились 96 %, из них 70 % – искавшие работу и 26 % – не искавшие работу по различным причинам. Не трудоустроились 4 % выпускников мужского пола, из которых 3 % пытались искать работу. В период обучения почти каждый пятый мужчина-студент работал постоянно, 18 % мужчин трудились время от времени.

Живут на одну зарплату

При поиске работы каждый второй столкнулся с трудностями из-за отсутствия опыта работы, каждого третьего не устраивал низкий уровень предлагаемой заработной платы. Она является одной из важнейших составляющих денежного дохода мужчин. По данным выборочного обследования заработной платы по профессиям и должностям, мужчины получают в 1,4 раза больше, чем женщины. 

Автор : Евгений СИДОРОВ

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Какая она – сильная половина края
Какая она – сильная половина края

В Приморье «нарисовали» мужской портрет типичного жителя региона

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