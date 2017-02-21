Союз нерушимый героев советских

Четыре премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит отечественное супергеройское кино «Защитники» с человеком-медведем и казахским ниндзей. Еще одна лента российского производства – фэнтези «Вурдалаки». Иностранное кино представлено биографией Жаклин Кеннеди «Джеки» и ужасами «Призраки Элоиз».

«Защитники» (12+)

Во времена «холодной войны» секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.

Первое супергеройское кино России пытается усидеть сразу на двух стульях: скопировать практически лабораторно сверхуспешных американских «Мстителей» (да и прочие блокбастеры) и одновременно спеть патриотический гимн русскому оружию. Вещи не то что бы исключающие друг друга, но и не создающие мультипликативный эффект. Авторы берут чужой культурный код, чужой пафос, чужую пластику, даже чужую мимику, и получается то ли джаз на гуслях, то ли калинка-малинка на саксофоне. Первый блин, согласно русской пословице, бывает комом. Впрочем, это не значит, что он не съедобен.

«Вурдалаки» (12+)

Еще один отечественный фантастический фильм. Россия, XVIII век. В те времена в Карпатских горах стоял Спасский монастырь. Туда был сослан духовник императрицы Елизаветы монах Лавр. Какие тайны он унес с собой из столичного Петербурга, никто не ведал. Да и край, в который он был сослан, издревле считался неспокойным, о нем слагали легенды и рассказывали их только шепотом. Говорили, что в тех местах живет нечистая сила, оставшаяся там еще со времен набегов турецких…

Спустя годы за Лавром из Петербурга прибывает Андрей, крестник самой императрицы Елизаветы. В Карпатах Андрей сталкивается со странностями, необычными и пугающими, которые не в состоянии объяснить его рациональный разум. А еще он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.

«Джеки» (18+)

О Жаклин Кеннеди, первой леди Соединенных Штатов в начале 60-х годов прошлого века, самой популярной женщине своего времени, иконе стиля, написаны десятки книг и снято немало фильмов, но огромный интерес к ее жизни с годами не угасает. В этой ленте авторы воспроизвели один из трагических моментов в американской истории – убийство президента Кеннеди в Далласе – и последовавшие за ним несколько дней, показав эти события глазами самой Жаклин. Весь мир восхищался ее стойкостью, достоинством и самообладанием. Но что на самом деле пережила эта женщина?..

«Призраки Элоиз» (18+)

На что бы вы пошли ради двух миллионов долларов? Четверо друзей тайно проникают в заброшенную психиатрическую клинику «Элоиз». Герои должны найти документы, которые позволят одному из них получить огромное наследство. Но для этого им придется выбраться из настоящей ловушки времени и пространства, наполненной зловещими призраками.