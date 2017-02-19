В России началась золотая лихорадка

Учитывая повышенный интерес телезрителей к вундеркиндам, телеканал «Россия» (ВГТРК) объявил о запуске нового шоу – «Золото нации».

Телеканал решил продолжить тему детских достижений, и «Золото нации» познакомит зрителей с самыми умными и талантливыми детьми России. Уже начался кастинг будущих участников проекта. В программе ждут детей от 6 до 12 лет – знатоков наук и школьных дисциплин. Всего будет набрано 50 участников. Предстоит настоящая битва, главным оружием в которой будет интеллект. Параллельно идет подбор экспертов в состав жюри.