Телеканал решил продолжить тему детских достижений, и «Золото нации» познакомит зрителей с самыми умными и талантливыми детьми России. Уже начался кастинг будущих участников проекта. В программе ждут детей от 6 до 12 лет – знатоков наук и школьных дисциплин. Всего будет набрано 50 участников. Предстоит настоящая битва, главным оружием в которой будет интеллект. Параллельно идет подбор экспертов в состав жюри.
В России началась золотая лихорадка
Автор : ИА «Столица»
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Прототип героя фильма «Охотники за караванами» живет во Владивостоке
Вкусная и веселая Масленая неделя началась 20 февраля и продлится вплоть до воскресенья. В приморской столице Масленица по традиции празднуется ярко и массово – администрация Владивостока подготовила для жителей и гостей города театрализованный праздник.
Запрет остановки и стоянки автомобилей введут во Владивостоке на улице 1-й Морской.
Знаменитого «брата» легендарной «Катюши» – «Андрюшу», хорошо знакомые многим выходцам из СССР советские милицейские авто и многое другое смогут увидеть посетители музея военно-патриотического клуба «Техника ХХ века в Приморском крае».