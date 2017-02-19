Режиссер подсластил жизнь Алферовой и Бероеву

Завершились съемки фильма «Спасибо деду за победу», который должен выйти в прокат уже в этом году к Дню Победы.

Главные роли в новой картине исполнила семейная пара Ксения Алферова и Егор Бероев. Артисты играют супругов и родителей 10-летнего Сандрика, который никогда не видел своих родственников из Абхазии.

Большая часть съемок картины прошла именно в Абхазии, съемочная группа побывала в нескольких деревнях, а также на озере Рица, в Сухуми, в Гаграх и в Новом Афоне. Затем работа продолжилась в Москве, где в бассейне спорткомплекса ЦСКА кинематографисты доснимали подводную часть сцены прыжка главного героя с морского пирса. А чтобы актеры не скучали в ожидании своей сцены на площадке, режиссер фильма Теймураз Тания угощал их особым абхазским кофе и заказал прямо на съемки оригинальный торт с названием фильма и флагом Абхазии.

– Хитрый у нас режиссер: знает, как подсластить замерзающей группе жизнь! – с улыбкой заметила Ксения. – И фильм получился очень хорошим, добрым. Уверена, зрителям он понравится.