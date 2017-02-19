Ради Екатерины Великой Александрова поправилась на 10 килограммов

На телеканале «Россия» (ВГТРК) 27 февраля выходит продолжение отечественного сериала «Екатерина» с обновленным названием «Екатерина. Взлет».
В новом сезоне будет показано восхождение к власти одного из самых значительных правителей в истории России. Политические интриги и батальные сцены в сериале будут разбавлены любовными отношениями между императрицей и ее многочисленными поклонниками.
Исполнительница главной роли Марина Александрова благодарит судьбу за предоставленную ей возможность воплотить образ Екатерины Великой.
– Я выросла в Санкт-Петербурге под сильным впечатлением от архитектуры екатерининской эпохи. Но тогда я даже не могла представить себе, что когда-нибудь сыграю императрицу, – говорит актриса. – Съемки были непростыми, но с великолепным актерским составом. Для роли Екатерины Великой мне пришлось пойти на некоторые жертвы и поправиться на 10 кг. А в честь моей великой героини мы с мужем решили назвать нашу дочь Екатериной…
Кстати, на презентации нового сериала актриса украсила себя весьма оригинальными сережками – в виде державного двуглавого орла.
Вкусная и веселая Масленая неделя началась 20 февраля и продлится вплоть до воскресенья. В приморской столице Масленица по традиции празднуется ярко и массово – администрация Владивостока подготовила для жителей и гостей города театрализованный праздник.
Знаменитого «брата» легендарной «Катюши» – «Андрюшу», хорошо знакомые многим выходцам из СССР советские милицейские авто и многое другое смогут увидеть посетители музея военно-патриотического клуба «Техника ХХ века в Приморском крае».
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