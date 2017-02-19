Ради Екатерины Великой Александрова поправилась на 10 килограммов

На телеканале «Россия» (ВГТРК) 27 февраля выходит продолжение отечественного сериала «Екатерина» с обновленным названием «Екатерина. Взлет».

В новом сезоне будет показано восхождение к власти одного из самых значительных правителей в истории России. Политические интриги и батальные сцены в сериале будут разбавлены любовными отношениями между императрицей и ее многочисленными поклонниками.

Исполнительница главной роли Марина Александрова благодарит судьбу за предоставленную ей возможность воплотить образ Екатерины Великой.

– Я выросла в Санкт-Петербурге под сильным впечатлением от архитектуры екатерининской эпохи. Но тогда я даже не могла представить себе, что когда-нибудь сыграю императрицу, – говорит актриса. – Съемки были непростыми, но с великолепным актерским составом. Для роли Екатерины Великой мне пришлось пойти на некоторые жертвы и поправиться на 10 кг. А в честь моей великой героини мы с мужем решили назвать нашу дочь Екатериной…

Кстати, на презентации нового сериала актриса украсила себя весьма оригинальными сережками – в виде державного двуглавого орла.